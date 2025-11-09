Hagener SV feiert Überraschungserfolg

Der in Abstiegsgefahr befindliche Hagener konnte in einem Spiel der Bezirksliga mit dem 2:0-Auswärtssieg beim SSC Dodesheide überraschend drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Nach dem zweiten Sieg in Folge bleibt die Mannschaft von Trainer Mathias Lührmann allerdings noch hauchdünn unter dem Strich.

Nach Wiederanpfiff kam der Gastgeber zwar besser in Fahrt, konnte aber gegen die intensiv verteidigen Gäste das Spiel nicht mehr wenden.

Der Hagener SV war in der ersten Halbzeit das tonangebende Team und führte durch einen Doppelpack von Luca Kleine Heitmeyer zur Pause mit 2:0 Toren.

"Heute haben wir in der ersten Halbzeit die Basics vermissen lassen und müssen aufgrund der ersten Halbzeit die Niederlage akzeptieren. Glückwunsch an Hagen, die besonders in der ersten Halbzeit gezeigt haben, dass sie sich wehren wollen und können. Desweiteren haben sie unsere Geschenke angenommen. Leider haben wir erst mit der zweiten Halbzeit schneller gespielt und die Intensität angenommen,“ sagte uns Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).

„Glückwunsch an mein Team. Wir haben 2:0 gewonnen, das zweitemal zu „Null“ gespielt. Das ist mega gut. Zur Halbzeit bereits verdient mit 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir die den Vorsprung mit allem verteidigt was wir haben. Leidenschaft, Einsatzwille und natürlich auf etwas Glück. Ich glaube aufgrund unserer Leistung in der ersten Halbzeit ist der Sieg verdient, meinte Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV).

Die nächsten Spiele der Teams:

Am 16. November 2025 um 15.00 Uhr spielt der SSC Dodesheide gegen den SC Melle 03 II. Gleichzeitig spielt der Hagener SV gegen den SV Quitt Ankum.