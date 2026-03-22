Hagener SV erkämpft wichtigen Punkt beim TSV Venne Turbulente Partie mit sechs Toren und offenem Schlagabtausch von Michael Eggert · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Martin Lührmann

In einem intensiven und abwechslungsreichen Bezirksliga-Spiel hat sich der abstiegsbedrohte Hagener SV mit einem 3:3-Unentschieden beim favorisierten TSV Venne einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Die Gäste erwischten einen überraschend starken Start: Bereits nach einer Viertelstunde brachte Lukas Schacht den Hagener SV in Führung, wenig später erhöhte Til Engelmeyer auf 2:0. Der Tabellenvierte zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und schlug umgehend zurück. Torjäger Addy Menga verkürzte, ehe Enzo Hoppe und erneut Menga binnen weniger Minuten den Spielstand auf 2:2 stellten. Der Hagener SV blieb in der Folge präsent und erspielte sich weitere Möglichkeiten, ohne zunächst zum Erfolg zu kommen. Kurz vor der Pause entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Engelmeyer im Strafraum auf Elfmeter. Schacht verwandelte sicher zum 3:2.

Traf doppelt für den Hagener SV - Lukas Schacht - – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft und offen. Menga schnürte nach rund einer Stunde seinen Doppelpack und glich erneut aus. In einer weiterhin temporeichen Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten fiel jedoch kein weiterer Treffer mehr. „Ein ganz wildes Spiel in Venne. Der Gegner kam über seine Tore besser ins Spiel und war zunächst griffiger in den Zweikämpfen“, sagte Vennes Trainer Jan Niehaus. Seine Mannschaft habe sich zurückgekämpft, sich im Anschluss jedoch erneut Fehler erlaubt. „Am Ende geht das Unentschieden vollkommen in Ordnung.“