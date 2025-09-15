– Foto: Martin Lührmann

Hagener SV entführt Punkt aus Hollage Justus Westermann trifft für den Gastgeber spät zum Ausgleich Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Hagener SV Hollage

In der Bezirksliga überraschte der Hagener SV mit einen unerwarteten Punktgewinn beim favorisierten BW Hollage. Die Gäste liegen mit sechs Punkten knapp über dem Strich. Der viertplatzierte BW Hollage schmerzt der unerwartete Punktverlust auf dem Weg weiter nach oben.

BW Hollage war klar tonangebend, nutzte aber seine Chancen nicht. Die kämpferisch starken Gäste gingen gegen Ende der ersten Halbzeit durch Alexander Holtmeyer ein wenig überraschend in Führung. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit traf der zur Halbzeit eingewechselte Justus Westermann zum hoch verdienten 1:1-Ausgleich, nachdem der Gastgeber zuvor eine Vielzahl glasklarer Tormöglichkeiten nicht verwerten konnte. Brachte den Hagener SV in Führung - Alexander Holtmeyer – Foto: Fupa

"Am Ende des Tages ein ziemlich glücklicher Punktgewinn für uns. Gerade in der zweiten Halbzeit hat BW Hollage mehrere 100 %ige Tormöglichkeiten ausgelassen. Aber wir fahren hoch zufrieden zurück nach Hagen. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen für die kämpferische Leistung. Die war wirklich in Ordnung.