 2026-08-25T09:27:31.124Z

Pokal

Hagener Kreispokal startet: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze

Die erste Runde steht an und bereits jetzt warten einige interessante Namen auf ihre Gegner. Wer setzt ein erstes Ausrufezeichen und wer sorgt für die Überraschung?

von Giuseppe Chiaramonte · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Dahl 1878 e.V,

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Der Krombacher Kreispokal im Kreis Hagen geht in die neue Runde. Mit dem Start der ersten Runde beginnt wieder der Wettbewerb, in dem sich Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen gegenüberstehen und die Karten jedes Jahr neu gemischt werden.

Gerade das macht den Pokal so besonders. Höherklassige Mannschaften müssen sich gegen vermeintlich kleinere Gegner behaupten, während unterklassige Teams die Möglichkeit bekommen, über sich hinauszuwachsen und für eine Überraschung zu sorgen. Jeder kann jeden schlagen.

Während zahlreiche Mannschaften bereits in der ersten Runde um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, und einige Teams greifen erst später in den Wettbewerb ein.

Einige Hochkaräter warten bereits

Mit dabei sind unter anderem SC Obersprockhövel, FC Hellas Makedonikos Hagen, TuS Ennepetal, FSV gevelsberg, SV Ararat Gevelsberg, TSG Sprockhövel, SpVgg Hagen 1911 und SV Hohenlimburg. Auch FC Polonia Hagen, SC Berchum/Garenfeld und Blau Weiss Voerde gehören zu den Mannschaften, die im weiteren Turnierverlauf eine Rolle spielen könnten.

Besonders im Fokus steht natürlich der FC Hellas Makedonikos Hagen, der den Krombacher Kreispokal in der vergangenen Saison gewinnen konnte. Der Titelverteidiger darf sich zunächst zurücklehnen und beobachten, welche Mannschaften sich durch die erste Runde kämpfen.

Noch ist allerdings völlig offen, wer am Ende um den Pokal kämpfen wird. Genau darin liegt der Reiz des Wettbewerbs.

Die erste Runde ist angerichtet. Jetzt beginnt die Zeit für Pokalfights, Überraschungen und die ganz eigenen Gesetze des Krombacher Kreispokals.

Hier ist die 1.Runde:

Morgen, 19:30 Uhr
SV Fortuna Hagen
SV Fortuna HagenFortuna HA
SG Blau-Weiß Vorhalle
SG Blau-Weiß VorhalleBW Vorhalle
19:30
Morgen, 01:00 Uhr
SC Zurstraße
SC ZurstraßeSC Zurstraße
VfB Schwelm
VfB SchwelmVfB Schwelm
01:00

Morgen, 01:00 Uhr
KSV Croatia Hagen
KSV Croatia HagenCroatia HA
FC Gevelsberg-Vogelsang
FC Gevelsberg-VogelsangGevVogelsang
01:00
Morgen, 01:00 Uhr
FC Bosna Hagen
FC Bosna HagenFC Bosna HA
FC Wetter 10/​30
FC Wetter 10/​30 FC Wetter 10/​30
01:00

Morgen, 19:30 Uhr
SG Hohenlimburg-Holthausen
SG Hohenlimburg-HolthausenSG Ho-Ho
TSV Dahl
TSV DahlTSV Dahl
19:30
Morgen, 20:00 Uhr
SG Vatanspor Gevelsberg
SG Vatanspor GevelsbergVatan Gevels
SpVg. Linderhausen
SpVg. LinderhausenLinderhausen
20:00

Do., 27.08.2026, 19:00 Uhr
FC Butera Gevelsberg
FC Butera GevelsbergFC Butera
SpVg. Schwarz-Weiß Breckerfeld
SpVg. Schwarz-Weiß BreckerfeldBreckerfeld
19:00
Morgen, 19:30 Uhr
Roter Stern Wehringhausen
Roter Stern WehringhausenRS Wehringh.
Hagen United
Hagen UnitedHagen United
19:30

Heute, 20:00 Uhr
FC Schwarz-Weiß Silschede
FC Schwarz-Weiß SilschedeFC Silschede
VfL Gennebreck
VfL GennebreckGennebreck
20:00
Heute, 19:30 Uhr
SV Boele-Kabel
SV Boele-KabelBoele-Kabel
FC Herdecke-Ende
FC Herdecke-EndeFC Herdecke-Ende
19:30

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiß Vorhalle
SG Blau-Weiß VorhalleBW Vorhalle
Hiddinghauser FV
Hiddinghauser FVHidding. FV
19:30
Morgen, 01:00 Uhr
International Hagen
International HagenInter Hagen
Hasper SV
Hasper SVHasper SV
01:00

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Esborn
TuS EsbornTuS Esborn
Rot-Weiß Ennepetal-Rüggeberg
Rot-Weiß Ennepetal-RüggebergRW Rüggeberg
19:30
Morgen, 20:00 Uhr
Türk Gencler Hagen
Türk Gencler HagenTG Hagen
TSV Fichte Hagen
TSV Fichte HagenFichte Hagen
20:00

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
SuS Volmarstein
SuS VolmarsteinVolmarstein
SSV Hagen
SSV HagenSSV Hagen
19:30
Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
SG Büttenberg/Altenvoerde
SG Büttenberg/AltenvoerdeSG Büttenberg/Altenvoerde
SG Blau-Weiß Haspe
SG Blau-Weiß HaspeSG BW Haspe
19:30

Do., 27.08.2026, 19:30 Uhr
TSG Herdecke
TSG HerdeckeTSG Herdecke
TuS Hasslinghausen
TuS HasslinghausenHasslingh.
19:30