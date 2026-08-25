Hagener Kreispokal startet: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze

– Foto: TSV Dahl 1878 e.V,

Der Krombacher Kreispokal im Kreis Hagen geht in die neue Runde. Mit dem Start der ersten Runde beginnt wieder der Wettbewerb, in dem sich Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen gegenüberstehen und die Karten jedes Jahr neu gemischt werden.

Gerade das macht den Pokal so besonders. Höherklassige Mannschaften müssen sich gegen vermeintlich kleinere Gegner behaupten, während unterklassige Teams die Möglichkeit bekommen, über sich hinauszuwachsen und für eine Überraschung zu sorgen. Jeder kann jeden schlagen.

Während zahlreiche Mannschaften bereits in der ersten Runde um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, und einige Teams greifen erst später in den Wettbewerb ein.