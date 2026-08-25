Hagener Kreispokal startet: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze

Der Krombacher Kreispokal im Kreis Hagen geht in die neue Runde. Mit dem Start der ersten Runde beginnt wieder der Wettbewerb, in dem sich Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen gegenüberstehen und die Karten jedes Jahr neu gemischt werden.
Gerade das macht den Pokal so besonders. Höherklassige Mannschaften müssen sich gegen vermeintlich kleinere Gegner behaupten, während unterklassige Teams die Möglichkeit bekommen, über sich hinauszuwachsen und für eine Überraschung zu sorgen. Jeder kann jeden schlagen.
Während zahlreiche Mannschaften bereits in der ersten Runde um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, und einige Teams greifen erst später in den Wettbewerb ein.
Mit dabei sind unter anderem SC Obersprockhövel, FC Hellas Makedonikos Hagen, TuS Ennepetal, FSV gevelsberg, SV Ararat Gevelsberg, TSG Sprockhövel, SpVgg Hagen 1911 und SV Hohenlimburg. Auch FC Polonia Hagen, SC Berchum/Garenfeld und Blau Weiss Voerde gehören zu den Mannschaften, die im weiteren Turnierverlauf eine Rolle spielen könnten.
Besonders im Fokus steht natürlich der FC Hellas Makedonikos Hagen, der den Krombacher Kreispokal in der vergangenen Saison gewinnen konnte. Der Titelverteidiger darf sich zunächst zurücklehnen und beobachten, welche Mannschaften sich durch die erste Runde kämpfen.
Noch ist allerdings völlig offen, wer am Ende um den Pokal kämpfen wird. Genau darin liegt der Reiz des Wettbewerbs.
Die erste Runde ist angerichtet. Jetzt beginnt die Zeit für Pokalfights, Überraschungen und die ganz eigenen Gesetze des Krombacher Kreispokals.
Hier ist die 1.Runde: