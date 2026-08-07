Hagen will in Pönitz nachlegen

– Foto: Vivian Pfaff

Nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den TSV Bargteheide will der SSC Hagen Ahrensburg am Samstag (14 Uhr) auch auswärts nachlegen. Beim Aufsteiger SVG Pönitz geht es für die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli darum, den positiven Eindruck aus den ersten Saisonwochen zu bestätigen und die nächsten Punkte einzufahren.

Der klare Erfolg gegen Bargteheide soll nun die Grundlage für den nächsten Schritt sein. Der Trainer richtet den Blick ausschließlich auf die kommende Aufgabe: „Jetzt richten wir den Fokus auf das nächste Spiel. Auswärts wollen wir die ersten Punkte der Saison holen. Wir freuen uns, dass es weitergeht – alles Weitere wird sich dann am Wochenende auf dem Platz zeigen.“

Auch wenn der SSC nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto hat, sieht Taneli seine Mannschaft in ihrer Entwicklung bestätigt. „Wir haben die ersten beiden Pflichtspiele absolviert und dabei jeweils unglückliche Niederlagen hinnehmen müssen. Trotzdem haben wir in vielen Bereichen überzeugt. Vor allem unser kompaktes Auftreten und das mannschaftstaktische Verhalten waren sehr ordentlich. Die Jungs haben das insgesamt wirklich gut umgesetzt.“

Aufsteiger mit frischen Kräften

Während der SSC Hagen Ahrensburg unter der Woche noch das deutliche 4:0 gegen den TSV Bargteheide feierte, hatte die SVG Pönitz spielfrei und konnte sich gezielt auf das Heimspiel vorbereiten. Der Aufsteiger steht nach einer 1:4-Auftaktniederlage noch ohne Punkte da und wird vor eigenem Publikum auf die ersten Zähler hoffen.

In der Tabelle liegt der SSC Hagen Ahrensburg mit drei Punkten auf Rang sieben, die SVG Pönitz belegt nach einem absolvierten Spiel den 13. Platz. Für beide Mannschaften bietet die Partie die Gelegenheit, sich früh in der Saison weiter zu stabilisieren.