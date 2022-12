Hagen verspielt Vorsprung

So kam es, dass die Gäste in der 68. Spielminute zunächst zum Anschlusstreffer durch Jannis Ebel kamen und in der ersten Minute der Nachspielzeit auch noch der Ausgleich fiel. Ein Freistoß wurde hoch in den Strafraum gespielt, wo die Hagener den Ball nicht klären konnten. Tim Runge netzte aus dem Rückraum ein. „Wir sind selber schuld. Gegen so einen Gegner darf man gar nicht so in Bedrängnis kommen. Wenn man das vorher nicht so halbherzig spielt, dann kommt man gar nicht in so eine Situation“, ärgerte sich Seidenberg, dessen Team sich zudem noch dezimierte. In der 70. Minute sah Jan Hasselmann nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rote-Karte. „Ich fand es schon sehr übertrieben, wenn man sieht, wie grundsätzlich fair die Partie geführt wurde. Aber das müssen wir akzeptieren. Und auch wenn wir am Ende mit zehn Mann gespielt haben, hätten wir weiter durchziehen müssen“, erklärte der Coach.

Hagen/Uthlede: Rode - Schoppenhauer, Franke (70. France), Deppe, Tienken, Duell, Hinte (45. Dosse), Meyer (81. Lehmkuhl), Rös (86. Albritton), Hasselmann, Dressler

Tore: 1:0 Hasselmann (18.), 2:0 Meyer (54.), 2:1 Woitschek (68.), 2:2 Runge (90.+1); Gelb-Rote-Karte: Hasselmann (79.). (mer)