Auftakt nach Maß für den Aufsteiger. Damit hätten die Gäste wohl nicht gerechnet, vor allem nicht mit so einem Spielverlauf, der denkbar ungünstig begann. Nach nicht einmal einer Minute gingen die Hausherren in Führung und begrüßten den Süderneulander SV in der Bezirksliga. Dieser ließ sich aber keineswegs beeindrucken und antwortete in der zweiten Halbzeit auf furiose Art und Weise. Die ausgebliebenen Chancen der Auricher wussten die Gäste zu bestrafen und so hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber tatsächlich 1:5 – wenn doch das Ergebnis wohl ein bis zwei Tore zu hoch ausfiel.