Hagen-Spiel steht vor der Absage

HAGEN. Allzu große Zurückhaltung mussten sich die Landesliga-Fußballer des FC Hagen/Uthlede am Freitagabend bei ihrer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit der zweiten und dritten Mannschaft, den Alten Herren und den Handballern des Hagener SV in der Diskothek Pam Pam nicht auferlegen.

Das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen den SV Teutonia Uelzen (14 Uhr) wird mit „99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ausfallen“, wie Trainer Tjark Seidenberg berichtete. „Der Platz ist komplett durchgefroren. Es wäre gesundheitsgefährdend, dort zu spielen“, sagte Seidenberg - auch wenn die endgültige Entscheidung erst heute fallen wird.

Somit gehen die Blumenstraßen-Kicker in die Winterpause, die voraussichtlich am Sonntag, 5. Februar, mit dem Nachholspiel gegen Uelzen enden wird. Seidenberg nimmt mit seinen Schützlingen am Dienstag, 17. Januar, wieder das Training auf. Alle Spieler haben detaillierte Pläne für die trainingsfreie Zeit bekommen. „Die Jungs brauchen die Pause“, weiß Seidenberg, der Testspiele gegen den ESC Geestemünde, die TSV Wulsdorf, den OSC Bremerhaven und den Brinkumer SV vereinbart hat.