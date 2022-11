Hagen siegt in der Nachspielzeit

Ein Tor des eingewechselten Marcel Meyer in der vierten Minute der Nachspielzeit ließ die Fußballer des FC Hagen/Uthlede in kollektiven Jubel ausbrechen.

Durch den späten Treffer gewann der Fußball-Landesligist nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 beim TSV Gellersen. Auch für Trainer Tjark Seidenberg war das eine große Erleichterung. „Wir hatten vorher zwei empfindliche Niederlagen kassiert und lagen nach gut zehn Minuten schon wieder 0:2 hinten - in dem Moment war die Truppe am Boden. Aber sie hat sich super wieder aufgebaut“, sagte der Trainer. Genau das habe er am Freitag vor dem Spiel noch mit dem Mannschaftsrat besprochen.

„Wir haben gesagt, dass wir uns nicht so schnell unserem Schicksal ergeben dürfen, wie wir das vorher gemacht haben. Dass es dann noch mit einem späten Sieg klappt, war natürlich auch glücklich“, so Seidenberg. Kurz nach dem zweiten Gegentreffer gelang Jan Hasselmann das 1:2 (19. Minute). Das war das Signal: Hier geht noch was. Auf dem kleinen Platz in Südergellersen agierten beide Mannschaften mit langen Bällen, Kurzpassspiel war nicht gefragt, sondern Herz und Kampf. Beides zeigten die Hagener. Lasse Tienken erzielte noch vor der Pause das 2:2. In der Schlussphase dann „arbeitete“ der in der 60. Minute eingewechselte Meyer den Ball zum Siegtreffer für Hagen/Uthlede ins Tor.