Hagen setzt auf Heimstärke – Fetih sucht den Durchbruch

Was den Coach aktuell besonders überzeugt, ist die Entwicklung innerhalb der Mannschaft: „Was ich sehr schätze, ist, dass wir Rückstände aufholen können. Das ist sehr gut zu sehen.“ Auch die Trainingsarbeit hebt er hervor: „Der Fleiß und die Arbeit, die die Jungs im Training reinbringen, sind entscheidend.“ Die Zielsetzung bleibt dabei klar formuliert: „Wenn wir weiter so arbeiten, holen wir weiterhin auch unsere Punkte – das ist uns wichtig.“

„Wir haben jetzt das letzte Spiel gut bestritten, in dem es wirklich sehr intensiv war – in den Zweikämpfen und in der Dynamik“, erklärt Taneli. Besonders wichtig sei gewesen, erneut gepunktet zu haben: „Wir haben unsere Punkte jetzt mitgenommen und freuen uns, dass das Spiel bei uns zu Hause stattfindet.“ Der Blick richtet sich klar nach vorne, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen: „Alles Weitere wird man am Wochenende sehen. Meine Jungs sind gut drauf.“

Fetih fehlt die Effizienz im Abschluss

Beim FC Fetih-Kisdorf liegt der Fokus hingegen auf einem anderen Punkt. Trainer Nico Brehm sieht Fortschritte im Spiel nach vorne, fordert aber mehr Konsequenz im Abschluss: „In den letzten Wochen haben wir spielerisch überzeugt und uns bis ins letzte Drittel kombiniert – jetzt gilt es, unsere Chancen endlich in Tore zu verwandeln.“

Die Ausgangslage spricht auf dem Papier für die Gastgeber: Während Hagen im Tabellenmittelfeld stabil auf Rang sechs steht, kämpft Fetih als Tabellen-16. um den Anschluss. Das Hinspiel ging deutlich mit 5:1 an den SSC Hagen Ahrensburg. Dennoch dürfte die Partie kein Selbstläufer werden – auch, weil beide Teams zuletzt bewiesen haben, dass sie sich in engen Spielen behaupten können.