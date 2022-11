Hagen mit Remis in Etelsen

In einer flotten Begegnung gingen die spielstarken Schlosspark-Kicker durch Nils Koehle mit 1:0 in Führung (34.). Doch die Hagener schlugen noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Torjäger Finn-Niklas Klaus nutzte einen langen Ball zum 1:1-Ausgleich (45.+3). Nach einem schönen Spielzug erzielte Etelsen durch Bastian Reiners das 2:1 (58.). Erneut war es Klaus, der für den Gleichstand sorgte. Der Hagener Top-Torschütze verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (69.). Beide Mannschaften hatten noch Chancen auf den Siegtreffer, das Remis ging in Ordnung. Am kommenden Sonnabend geht es zum Derby bei Blau-Weiß Bornreihe.