Hagen kann teilweise mithalten – Stade II gewinnt aber klar

Der VfL Güldenstern Stade II hat seinen zweiten Sieg eingefahren. Die „Weiße Weste“ nach dem dritten Spieltag steht dabei für eine besondere Qualität.
Der VfL Güldenstern Stade II hat auch im dritten Ligaspiel die Weiße Weste gewahrt und ist seit 270 Minuten ohne Gegentor.
Zunächst bot sich dem SSV Hagen allerdings eine aussichtsreiche Möglichkeit, um diese Serie ins Wanken zu bringen.
Stattdessen leiteten die Gäste mit einem Strafstoß von Maurice Schulze das Spiel in ihre Richtung. Ein Fehler im Aufbauspiel nutzte Fynn Matthiesen, um für die Stader zu erhöhen, nach dem Seitenwechsel machte Doppelpacker Schulze den Deckel drauf (70.). „Das Spiel war phasenweise gut auf Augenhöhe“, sagt SSV-Coach Timo Reeder. „Unter dem Strich war es trotzdem ein verdienter Sieg für Stade.“ Tore: 0:1 (6., FE) Schulze, 0:2 (30.) Matthiesen, 0:3 (70.) Schulze.