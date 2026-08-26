Hagen kann teilweise mithalten – Stade II gewinnt aber klar

– Foto: Jörg Struwe

Der VfL Güldenstern Stade II hat seinen zweiten Sieg eingefahren. Die „Weiße Weste“ nach dem dritten Spieltag steht dabei für eine besondere Qualität.

Der VfL Güldenstern Stade II hat auch im dritten Ligaspiel die Weiße Weste gewahrt und ist seit 270 Minuten ohne Gegentor.

Zunächst bot sich dem SSV Hagen allerdings eine aussichtsreiche Möglichkeit, um diese Serie ins Wanken zu bringen.