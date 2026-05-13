Hagen Jawurek verlängert beim VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben kann auch in der kommenden Saison auf Hagen Jawurek bauen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Der „quirlige und technisch versierte Allrounder“ geht damit in seine dritte Herrensaison beim VfB. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Jawurek 17 Einsätze und trug laut Verein „maßgeblich zum Klassenerhalt“ bei.

In der aktuellen Saison wurde der Offensivspieler allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der kommenden Spielzeit wolle Jawurek nun „fußballerisch wieder voll durchstarten“. Bisher kommt er nur auf zwei Kurzeinsätze sowie zwei Partien für die Reserve in der Bezirksliga.