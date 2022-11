Hagen geht mit vollem Kader ins Spitzenspiel

HAGEN. Der FC Hagen/Uthlede geht mit einer deutlich entspannteren Personalsituation in das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga gegen den TuS Harsefeld (Sonntag, 14 Uhr, Blumenstraße).

„Ich werde heute wahrscheinlich 20 Spieler im Training haben“, freute sich Hagens Coach Tjark Seidenberg am Freitag. Spieler wie Fabio Hausmann, Clemens Schoppenhauer und David Miller konnten in dieser Woche wieder voll trainieren, zudem kehren Mirko Franke nach seiner Rotsperre und AJ France nach seinem USA-Aufenthalt in den Kader zurück. Das ist für den Tabellenvierten umso wichtiger, als im November sechs Spiele zu absolvieren sind.