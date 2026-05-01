Hagen fordert Reaktion – Pansdorf unter Druck

– Foto: Vivian Pfaff

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht nach zuletzt schwierigen Wochen das nächste anspruchsvolle Heimspiel an. Gegen den TSV Pansdorf will die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli vor allem eine klare Reaktion zeigen – sowohl auf die 2:3-Niederlage beim SC Rönnau als auch auf das torlose Remis zuletzt bei SV Türkspor Bad Oldesloe.

Inhaltlich legt der Coach den Schwerpunkt klar auf Details im Spiel gegen den Ball und im Umschalten: „Wir werden die Partie noch einmal genau analysieren, um Fehlerquellen zu minimieren.“

Taneli setzt dabei auf den engen Spielrhythmus als Vorteil: „Nach der 2:3-Auswärtsniederlage im letzten Spiel sind wir froh, dass wir jetzt wieder zu Hause antreten können. Der enge Spielrhythmus hilft uns dabei, schnell den Kopf freizubekommen und direkt die richtige Reaktion zu zeigen.“ Gleichzeitig bleibt die personelle Situation ein Faktor: „Wir hoffen, dass einige verletzte Spieler in den kommenden Tagen zurückkehren, das wird sich kurzfristig entscheiden.“

Mit Pansdorf wartet aus seiner Sicht ein klar umrissener Gegner: „Ein zweikampfstarkes Team, das ein körperbetontes Spiel mitbringt.“ Entsprechend formuliert er die Anforderungen an seine Mannschaft: „Es wird darauf ankommen, in den Duellen präsent zu sein, gut zu stehen und die richtigen Räume sowie Schnittstellen zu erkennen, ohne den Ball leichtfertig herzugeben.“

Die Zielsetzung bleibt dennoch offen formuliert, aber deutlich: „Wir freuen uns auf das Heimspiel und wollen eine klare Reaktion zeigen. Alles Weitere wird sich dann am Wochenende auf dem Platz entscheiden.“

Pansdorf mit klarer Ansage

Auch beim TSV Pansdorf ist die Ausgangslage von Druck geprägt. Nach der überraschend deutlichen 0:3-Niederlage gegen den Tabellenletzten FC Fetih-Kisdorf steht die Mannschaft von Trainer Hendrik Block vor der Aufgabe, schnell wieder Stabilität zu finden.

„Ahrensburg ist ein schwerer Gegner und es wird darauf ankommen, dass wir den richtigen Fokus und die richtige Spannung haben“, betont Block. Dabei verweist er explizit auf die Lehren aus der Vorwoche: „Das letzte Wochenende hat gezeigt, was passieren kann, wenn wir nicht 100 Prozent abrufen.“

Entsprechend richtet sich der Blick auf die Trainingsarbeit vor der Partie: „Wir werden versuchen, das in das letzte Training zu transportieren.“

In der Tabelle liegt Pansdorf mit 43 Punkten auf Rang vier und damit klar vor dem SSC Hagen Ahrensburg (39 Punkte, Platz fünf). Das Hinspiel endete deutlich mit 3:0 für den TSV Pansdorf – ein zusätzlicher Anreiz für die Gastgeber, diesmal ein anderes Gesicht zu zeigen.