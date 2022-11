Hagen belohnt sich nach der Pause Mit Bildergalerie: Seidenberg-Team gewinnt das Derby gegen Hambergen mit 3:0 - Kurzfristige Ausfälle

HAGEN. Aufgrund einer deutlich besseren Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit konnte der FC Hagen/Uthlede am Dienstagabend im Derby der Fußball-Landesliga Lüneburg einen 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Hambergen feiern. Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Tjark Seidenberg mit zunehmender Spielzeit von ihrer spielerischen Überlegenheit.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Hagener mit mehr Konsequenz nach vorne. Kilian Hinte wuchtete den Ball nach Zuspiel von Klaus aus 18 Metern zum verdienten 1:0 ins Netz (57.). Den Gästen fehlten die Mittel, um die Hagener in Bedrängnis zu bringen. „Wir haben stabil gestanden und wenig zugelassen. Wie die Jungs die Umstände mit dem Ausfall mehrerer Spieler weggesteckt haben, ist klasse“, lobte der frischgebackene B-Lizenzinhaber Seidenberg seine Schützlinge.

Die Blumenstraßen-Kicker, bei denen sich kurzfristig mit Kilian Tienken, Mirko Franke und Julian Deppe drei Stammspieler wegen Erkältung abgemeldet hatten, hätten bereits im ersten Durchgang in Führung gehen können. Doch mal fehlte die Präzision beim Pass, mal waren die Hagener im Pech. So landete ein Freistoß von Jan Hasselmann nur auf der Latte (36.). Timo Dressler traf mit einem Freistoß den Pfosten (43.). Torjäger Finn-Niklas Klaus lupfte den Ball im Strafraum über Hambergens Torwart, aber die Kugel versprang (21.). Der Aufsteiger Hambergen war bei seinen Vorstößen nicht ungefährlich, Frederik Nagel vergab die beste Chance der Gäste (17.).

France bereitet das 2:0 mit herrlicher Flanke vor

In der Schlussphase packten die Hagener noch zwei Treffer drauf. Zunächst war es Marcel Meyer, der eine herrliche Diagonalflanke von Axel France per Kopf zum 2:0 veredelte (84.). Dann fand Timo Dressler in Keeper Nils-Linus Sievert einen Helfer, der seinen Freistoß zum 3:0 ins Netz flutschen ließ (88.)

FC H/U: Koch - Duell, Schoppenhauer, Dressler, Hinte (79. Dosse), Hausmann (78. Rös), Stürcken, France, Hasselmann, Meyer, Klaus (88. Lehmkuhl). (dir)