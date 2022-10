Hagen beendet Heimflaute mit Kantersieg 2. Kreisklasse: SSV besiegt Horneburg 12:0 - Himmelpforten gewinnt Spitzenpartie - Fredenbeck schlägt sich achtbar

Die Serie der Kantersiege reißt in der 2. Kreisklasse nicht ein. Am 11. Spieltag besiegte der SSV Hagen II den zuletzt verbesserten VfL Horneburg mit 12:0. Das war Hagens erster Heimerfolg in dieser Saison.

Der SSV holte bislang die Punkte auf fremden Plätzen, in der heimischen Kornstraße gab es zwei hohe Niederlagen gegen Stade und Bützfleth. Jetzt riss die Serie mit einem mehr als deutlichen Erfolg gegen überforderte und gerade mal mit 11 Mann angereiste Horneburger.

Tabellenführer VfL Güldenstern Stade III zieht weiter einsam vorne weg. Beim abstiegsbedrohten TuS Eiche Bargstedt II tat sich die Heinsohn-Elf allerdings lange schwerer, als erwartet. Letztlich war nach einer Stunde dann doch der Drops gelutscht. Abd Alamalek Almashhadani sorgte mit einem Hattrick für klare Verhältnisse. In der Verfolgergruppe nehmen sich die Teams weiter die Punkte gegenseitig ab. Der MTV Himmelpforten II gewann 3:0 gegen den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II und verteidigte Platz 2. Da möchte auch der TuS Harsefeld III hin. Der TSV Eintracht Immenbeck III war auf dem Weg dahin keine große Hürde. Mit einem 4:1 im Gepäck fuhr die Mannschaft von Trainer Jonas Bahr nach Hause.

Nach den ganzen Querelen der letzten Woche mit der 0:19-Pleite in Harsefeld und dem Rücktritt von Trainer Olaf Madsen verkaufte sich der VfL Fredenbeck gegen den FC Oste/Oldendorf III beim 2:4 recht ordentlich. Erst in der Schlussphase machte der FC durch Janko Buck, ambitioniertes Talent der zweiten O/O-Mannschaft, den Deckel drauf. Wenig Mühe hatte der TuSV Bützfleth II in Kutenholz. Mit einem lupenreinen Hattrick im zweiten Durchgang ebnete Souleyman Aksoy den 5:1-Auswärtssieg. Mit 4 Treffern erfolgreichster Torschütze war am vergangenen Wochenende Hagens Ivan Andres Ruiz Cortes.