Hagen am Samstag in Gellersen zu Gast

Hagen. Nach zwei herben Niederlagen innerhalb von vier Tagen haben die Fußballer des FC Hagen/Uthlede in der Landesliga Lüneburg etwas gutzumachen. Heute tritt die Mannschaft von Trainer Tjark Seidenberg beim TSV Gellersen an (16 Uhr), der vier Punkte hinter den Hagenern liegt.

In der Bezirksliga Lüneburg hat die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst am Sonntag den VSV Hedendorf/Neukloster II zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr in Frelsdorf. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn könnte FAW den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. In obere Tabellenregionen können der TSV Stotel und die SG Stinstedt schauen. Stotel hat am Sonntag um 14 Uhr den TSV Apensen zu Gast, der Tabellenvierte aus Stinstedt tritt zur gleichen Zeit beim Aufsteiger TSV Geversdorf an, der auf einem Abstiegsplatz steht. (lb)