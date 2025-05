Hagen 11 feiert Meisterschaft – Neun-Tore-Spektakel in Lennestadt

Zwei Spieltage vor Schluss ist die SpVg Hagen 11 am Ziel angekommen: Trotz 55-minütiger Unterzahl gewannen die Elfer dank des Treffers von Fabio Hengesbach beim SV 04 Attendorn mit 1:0 und durften dank Schützenhilfe die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 2 feiern. Der bisherige Zweitplatzierte SuS Bad Westernkotten kam gegen den TuS Sundern nämlich nicht über ein torloses Remis hinaus und musste sogar den Relegationsplatz vorerst abgeben.

Den hat nun wieder Borussia Dröschede inne, der sich beim FC Lennestadt in einer höchst unterhaltsamen Partie durchsetzte. Liga-Toptorschüte Florian Friedrichs hatte den FCL binnen zehn Minuten mit einem lupenreinen Hattrick mit 3:0 in Führung und in die Halbzeit gebracht, doch dem Westfalenliga-Absteiger glitt die Partie nach Wiederanpfiff komplett aus den Fingern, sodass Dröschede nach guten 70 Minuten plötzlich mit 4:3 führte. Friedrichs sorgte mit seinem vierten Treffer des Tages zwar für den Ausgleich, doch ein Eigentor von Peter Vente zum 4:5 (!) sorgte trotzdem dafür, dass nicht einmal ein Punkt im Hensel-Stadion blieb.

So werden Dröschede und Westernkotten den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Die Außenseiterchancen für Germania Salchendorf haben sich nach der 1:3-Niederlage bei RW Erlinghausen erledigt. Dröschede spielt noch gegen Ottfingen und Attendorn, Westernkotten gegen Hagen und Neheim.