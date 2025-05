Häußlers Dreierpack ebnet den Sieg bei der Wimpelübergabe

Eine Woche nach der sicheren Meisterschaft in der Kreisliga B5 bekam die Mannschaft von Coach Amann am vergangenen Sonntag den Meisterwimpel überreicht. Zuvor feierten die frisch gebackenen Aufsteiger einen weiteren Heimsieg. Mit 5:2 bezwang man die Zweite vom SV Jungingen. Schon früh spielten unsere Männer das spielerische Übergewicht aus. Ein Junginger Eigentor nach einem Eckball war der Startschuss in dieser Begegnung. Noch vor der Pause erhöhte der gut aufgelegte Robin Häußler doppelt zum 3:0. Nach einem Gegentor kurz nach der Pause legte er postwendend nach und erzielte seinen dritten Treffer des Tages. Nachdem die Junginger einen Eckball direkt verwandelten, setzte Niklas Rommel mit einem Solo den Schlusspunkt im Staiger Fußballpark. Dann nahm das Staiger Team 2 den Meisterwimpel der Kreisliga B5 entgegen und feierten die hochverdiente Meisterschaft mit den Fans.