Häußler-Doppelpack im Derby und Wolnzacher Last-Minute-Schock

Der jüngste Spieltag hielt für die Fans echten Nervenkitzel bereit. Als großer Matchwinner des Wochenendes feierte der SV Geroldshausen seinen Stürmer Felix Häußler, der als einziger Akteur des Tages mehrfach einnetzte und sein Team mit einem Doppelpack zum Derby-Sieg schoss. Während andernorts späte Strafstöße und Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit die Plätze zum Kochen brachten, zeigten sich die Top-Teams defensiv stabil und offensiv eiskalt.

Die 80 Zuschauer in Pörnbach bekamen ein echtes Offensivspektakel mit dramatisch anmutender Schlussphase geboten. Leon Lorenz brachte den VfB früh in Front (12.), doch Baturhan Akman konterte nur drei Minuten später per Foulelfmeter. Noch vor der Pause stellte Matthias Harnos die Weichen wieder auf Heimsieg (37.). In der Schlussphase wurde es richtig hitzig: Thomas Schneider verwandelte in der 87. Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum vermeintlich sicheren 3:1. Die Pfaffenhofener Dritten steckten jedoch nicht auf, mehr als der späte Anschluss durch Omed Ahmadi in der Nachspielzeit (90.+2) sprang aber nicht mehr heraus.

Matchwinner Häußler lässt Geroldshausen im Derby jubeln Das bestbesuchte Spiel des Tages lockte 105 Zuschauer an und bot die erwartet packende Derby-Atmosphäre. Felix Häußler brachte die Gäste aus Geroldshausen früh in Jubelstimmung (9.). Niederlauterbach steckte den Rückschlag gut weg und kam in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen verwandelten Handelfmeter von Stefan Hartl zum psychologisch wichtigen Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur bis zur 61. Minute: Erneut war es Felix Häußler, der goldrichtig stand, seinen Doppelpack schnürte und den knappen, aber umjubelten Auswärtssieg der Gäste perfekt machte.

Kurzhals sorgt für Erleichterung bei der Hohenwarter Reserve In einer zähen und defensiv geprägten Partie vor 40 Zuschauern behielt die Zweitvertretung des TSV Hohenwart knapp die Oberhand. Oscar Appelmann brach nach gut einer halben Stunde den Bann und erzielte das 1:0 für die Gastgeber (36.). Rottenegg kam jedoch stark aus der Kabine und belohnte sich in der 57. Minute durch den Ausgleich von Martin Ernstorfer. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Luca Kurzhals erzielte in der 64. Minute den 2:1-Endstand. Rottenegg warf in den Schlussminuten alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im Hohenwarter Abwehrbollwerk.

Last-Minute-Schock für Schweitenkirchen: Solleder erlöst Wolnzach Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als der bittere Knockout für den FC Schweitenkirchen fiel. Vor 94 Zuschauern sahen die Zuschauer ein intensives und chancenarmes Spiel, das eigentlich ein klassisches torloses Unentschieden verdient gehabt hätte. Beide Defensivreihen standen über die gesamte Spielzeit extrem sicher. Als sich die Meisten schon mit der Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Benedikt Solleder. In der 93. Minute nutzte er die Unkonzentriertheit in der FCS-Hintermannschaft eiskalt aus und schoss den TSV Wolnzach zum späten Auswärtssieg.