„Häufig einen Schritt zu spät" – Palzing ohne Chance gegen Gerolfing

Palzing (re.) war gegen den FC Gerolfing chancenlos. – Foto: Jürgen Meyer

Die Mannschaft verliert verdient mit 1:4. Trainer Mehmedovic gibt zu: „Wir waren von der ersten Minute an nicht wirklich im Spiel."

Palzing musste erneut auf zahlreiche Akteure verzichten. Eine positive Nachricht gab es allerdings auch: Marcel Radlmaier konnte seinen Platz in der Mittelfeldzentrale einnehmen. Auch er konnte aber nicht verhindern, dass Gerolfing schnell die Kontrolle übernahm.

Noch vor wenigen Tagen hätte es fast für einen Punkt gegen den Aufstiegskandidaten ASV Dachau gereicht. Gegen den FC Gerolfing zeigte sich der SVA Palzing allerdings wie verwandelt. Vor heimischem Publikum hat die Mannschaft von Enes Mehmedovic völlig verdient mit 1:4 (0:2) verloren. „Heute waren wir von der ersten Minute an nicht wirklich im Spiel“, musste der SVA-Coach nach den 90 Minuten zugeben.

Früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Zunächst traf Timo Kraus nach einem Pass an den langen Pfosten zur Führung (10.), ehe Lukas Achhammer ebenfalls aus kurzer Distanz auf 0:2 erhöhte (17.). Der FCG wirkte wacher, während Palzing weiterhin nicht ins Spiel fand. „Wir waren häufig einen Schritt zu spät, haben zu viele einfache Fehler gemacht und konnten kaum Druck aufbauen“, lautete das Fazit von Mehmedovic.

Nach dem Seitenwechsel wurde es aus SVA-Sicht nicht besser – im Gegenteil: Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Mamadou Diallo nach einer Flanke auf 0:3 (52.). Andre Bauer gelang rund eine Viertelstunde später zwar der erste Palzinger Treffer (65.), von einer Aufholjagd waren die Kicker aus dem Ampertal an diesem Nachmittag aber weit entfernt. In der Schlussphase sorgte Achhammer mit dem 1:4 (82.) für die endgültige Entscheidung.

„Die Niederlage geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Gerolfing hat konsequent gespielt, die Chancen genutzt und uns immer wieder vor Probleme gestellt. Man hat deutlich gemerkt, dass sie heute den Sieg mehr wollten und insgesamt die bessere Mannschaft waren“, sagte Mehmedovic nach einem Spiel, das die Palzinger schnell abhaken wollen.