Hättrisch Döörsch bringt SV Schmira zurück auf die Erfolgsspur

– Foto: Markus Strecker

Gerade einmal 7 Minuten waren gespielt, als Routine-Mann Döörsch auf für ihn ungewohnter Position den Torreigen eröffnete. Nach Vorlage von A. Scharf schob er sicher zum 0:1 ein. In der Folge verzweifelte die Schmiraer Offensive zwar mehrfach am stark parierenden Schlussmann der Gastgeber, doch in der 27. Minute war es erneut so weit: Mittelbach stand goldrichtig und traf nach Vorlage von M. Kolbe zum 0:2. Nur vier Minuten später war der Mann des Tages erneut zur Stelle. Nach einer Hereingabe von Bach köpfte Mittelbach zum 0:3 ein und machte damit seinen Hättrick perfekt. Der neue Spitzname war damit endgültig geboren: Hättrisch-Döörsch. Doch damit nicht genug: In der 33. Minute belohnte sich Bach nach Vorlage von A. Scharf selbst und stellte mit einem platzierten Abschluss auf 0:4 zur Pause.

Zur Halbzeit nahm die Klamert-&-Hammer-Elf einen abgesprochenen Doppelwechsel vor. Für den angeschlagenen Bormann kam Hoffmann in die Partie, zudem ersetzte Giske den ebenfalls angeschlagenen Wiechert. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es gerade einmal 30 Sekunden, bis Torschützenkönig und Kapitän Schlöffel sein bereits 29. Saisontor markierte. Die Vorlage lieferte der frisch eingewechselte Giske – 0:5. Im weiteren Verlauf wurde die Partie von Gastgeberseite zunehmend frustriert und unnötig hart geführt. Häufig stand nicht mehr der Ball, sondern eher der Gegner im Mittelpunkt. Ein kleiner Dämpfer folgte dennoch: Nach einem Abwehrfehler – mit deutlicher Tendenz zur Abseitsstellung – kam Klein zum Ehrentreffer und verkürzte auf 1:5. Trotz Krämpfen und Schmerzen in der Schlussphase setzte der SVS den Schlusspunkt selbst: J. Schmidtpott schob zum 1:6-Endstand ein.