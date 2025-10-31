»Hätten's verdient gehabt, zu gewinnen«: Vilzing diesmal ohne Treffer!

"Wir hätten's verdient gehabt, heute zu gewinnen - wenn wir zwischenzeitlich mit zwei, drei Toren vorne liegen, kann sich niemand beschweren", analysiert ein sehr nüchtern wirkender Vilzinger Trainer Thorsten Kirschbaum das Geschehen nach 90 Minuten im Manfred-Zollner-Stadion - und fügt hinzu: "Wir haben's leider nicht geschafft, im richtigen Moment die Tore zu machen, können aber mit dem Punkt leben."
Torlos endete demnach die Partie zwischen den Huthgarten-Kickern und dem FC Memmingen, dessen Spieler in der ersten Halbzeit nur selten vor dem Tor der Schwarz-Gelben für Gefahr sorgen konnten. Ganz anders die Hausherren, die mit ihren Chancen nicht gerade geizten, wohl aber mit der Verwertung derselbigen. Der Aufsteiger aus dem Schwabenland verteidigte jedoch gut und hatte in der einen oder anderen Situation das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. Somit können die Hausherren ihre Serie mit bis dato vier gewonnen Begegnungen hintereinander nicht weiter ausbauen.
"Positiv war jedoch, dass wir einmal mehr die Null gehalten haben - im vierten Heimspiel in Folge", sagt Coach Kirschbaum trotz eigentlich zweier verlorener Punkte an diesem Regionalliga-Freitagabend. "Auf diesem Weg gehen wir weiter!"
Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Thorsten Kirschbaum: "Ich denke, dass wir ein Super-Heimspiel gemacht haben. Gerade in Halbzeit eins haben wir viele Torchancen herausgespielt, viele Bälle zurückgewonnen - das Einzige was gefehlt hat, war das Tor. Wir hatten vier, fünf hundertprozentige Chancen, Pfostentreffer etc. pp. - doch wir haben den Treffer leider nicht gemacht.
In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass beide Mannschaften auf dem schwierig zu bespielenden Platz die Intensität etwas vermissen ließen. Memmingen hatte gewisse Anpassungen vorgenommen und war dann ausgeglichener in die Partie zurückgekommen. Wir haben die Partie diszipliniert zu Ende gespielt, hatten noch ein, zwei Gelegenheiten. Auch Memmingen ließ durch die ein oder andere Umschaltsituation noch aufhorchen. Die Ballkontrolle war allerdings sehr ausgeglichen in der zweiten Halbzeit verteilt."