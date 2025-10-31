»Hätten's verdient gehabt, zu gewinnen«: Vilzing diesmal ohne Treffer!

"Wir hätten's verdient gehabt, heute zu gewinnen - wenn wir zwischenzeitlich mit zwei, drei Toren vorne liegen, kann sich niemand beschweren", analysiert ein sehr nüchtern wirkender Vilzinger Trainer Thorsten Kirschbaum das Geschehen nach 90 Minuten im Manfred-Zollner-Stadion - und fügt hinzu: "Wir haben's leider nicht geschafft, im richtigen Moment die Tore zu machen, können aber mit dem Punkt leben."

Torlos endete demnach die Partie zwischen den Huthgarten-Kickern und dem FC Memmingen, dessen Spieler in der ersten Halbzeit nur selten vor dem Tor der Schwarz-Gelben für Gefahr sorgen konnten. Ganz anders die Hausherren, die mit ihren Chancen nicht gerade geizten, wohl aber mit der Verwertung derselbigen. Der Aufsteiger aus dem Schwabenland verteidigte jedoch gut und hatte in der einen oder anderen Situation das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. Somit können die Hausherren ihre Serie mit bis dato vier gewonnen Begegnungen hintereinander nicht weiter ausbauen.

"Positiv war jedoch, dass wir einmal mehr die Null gehalten haben - im vierten Heimspiel in Folge", sagt Coach Kirschbaum trotz eigentlich zweier verlorener Punkte an diesem Regionalliga-Freitagabend. "Auf diesem Weg gehen wir weiter!"