„Hätten wir noch zehn Minuten mehr gehabt“ – Emmerings Aufholjagd gegen Oberndorf wird nicht belohnt 3:4 kommt zu spät

Auch im dritten Spiel in Folge konnten die Kicker des TSV Emmering II keinen Punkt holen. Trotz einer fulminanten Aufholjagd verlor die Sedlmaier-Elf gegen Oberndorf.

So., 13.11.2022, 16:00 Uhr

„Wir haben trotz einiger Ausfälle einen breiten Kader gestellt. Es ist immer schade, wenn man Ausfälle hat, aber die Mannschaft hat eine super Leistung gezeigt“, erläuterte Emmerings Spielertrainer Manuel Sedlmaier. Mit einem Elfmetertor konnte Oberndorf bereits früh in Führung gehen (11.). Durch ein Eigentor der Gäste gelang der TSV-Reserve der Ausgleich (22.). In der 28. Minute gingen die Oberndorfer erneut in Führung, hielten diese bis zur Halbzeit und kamen auch wieder stark aus der Kabine zurück: Zwei weitere Male klingelte es im Kasten von TSV-Keeper Michael Görg (51./62.).