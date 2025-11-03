 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Sandra Frimmer erzielte den goldenen Treffer. – Foto: TSV Neuried/FuPa Oberbayern

„Hätten viel mehr Tore schießen müssen“: Damen des TSV Neuried feiern Erfolg gegen Tabellenzweiten

Sieg gegen MTV Dießen

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge sind die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Gegen den Tabellenzweiten MTV Dießen gewann das Team von Trainer Robin Obster zu Hause mit 1:0. „Das war jetzt echt mal nötig und auch hochverdient“, kommentierte Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst.

Das Tor des Tages erzielte Sandra Frimmer bereits nach knapp einer Viertelstunde. Einen Schuss von Arlina Krenzi konnte die Dießener Torhüterin nicht festhalten, und Frimmer war per Abstauber erfolgreich. In der Folge hätte Neuried die Führung noch ausbauen können, ließ aber zahlreiche Torchancen ungenutzt. „Wir haben das Spiel 70 bis 80 Minuten lang komplett dominiert und hätten viel mehr Tore schießen müssen“, so Oberst.

Nach dem Auftaktsieg gegen den SC Huglfing feierte Neuried auch den zweiten Saisonsieg gegen ein vermeintliches Spitzenteam. „Daran sieht man, was wir eigentlich können, aber leider bringen wir es nicht immer auf den Platz“, sagt Oberst.

Tobias EmplAutor