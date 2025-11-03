„Hätten viel mehr Tore schießen müssen“: Damen des TSV Neuried feiern Erfolg gegen Tabellenzweiten

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge sind die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Gegen den Tabellenzweiten MTV Dießen gewann das Team von Trainer Robin Obster zu Hause mit 1:0. „Das war jetzt echt mal nötig und auch hochverdient“, kommentierte Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst.

Das Tor des Tages erzielte Sandra Frimmer bereits nach knapp einer Viertelstunde. Einen Schuss von Arlina Krenzi konnte die Dießener Torhüterin nicht festhalten, und Frimmer war per Abstauber erfolgreich. In der Folge hätte Neuried die Führung noch ausbauen können, ließ aber zahlreiche Torchancen ungenutzt. „Wir haben das Spiel 70 bis 80 Minuten lang komplett dominiert und hätten viel mehr Tore schießen müssen“, so Oberst.