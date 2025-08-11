„Hätten Spiel eher killen müssen“: Buchbach verpasst gegen Titelkandidat den Sieg

Nach der fulminanten 3:6 Niederlage in München ging es für den TSV Buchbach gegen das Top-Team aus Würzburg um Wiedergutmachung.
Buchbach – Vor der Partie gegen den Titelkandidaten Würzburger Kickers hätte man auf Buchbacher Seite ein 1:1 gerne unterschrieben, nach den 94 Minuten war man sich nicht mehr ganz so sicher. „Wir hätten das Spiel eher killen müssen. Wenn wir Anfang der zweiten Halbzeit das 2:0 nachlegen, gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz“, rang Trainer Aleksandro Petrovic mit seiner Gefühlslage.
Auch Würzburgs Trainer Marc Reitmaier war nur bedingt glücklich mit der Punkteteilung und dem ersten Saisongegentor: „Ein Sieg war der klare Plan, obwohl wir natürlich wussten, dass Buchbach auf eigenem Platz eine Macht ist.“ In der Tat war der Vizemeister vor 853 Zuschauern im ersten Abschnitt die tonangebende Mannschaft, die schon zwei Möglichkeiten durch Albano Gashi und Tobias Sztaf liegen ließ, ehe sie in der 23. Minute den Führungstreffer bejubelte:
Tobias Stoßberger legte aus dem Zentrum zu Tobias Heiland ab, der seinen Gegner narrte und die Kugel aus 17 Metern in den linken Winkel zauberte. Keeper Johann Hipper war mit den Fingerspitzen noch dran, aber ohne Chance.
Buchbach setzte nicht entscheidend nach, Würzburg ließ sich nicht richtig locken, hätte aber fast in der 32. Minute den Ausgleich erzielt, wenn nicht Marcel Brinkmann einen Kopfball von Tarsis Bonga an den Pfosten gelenkt hätte. Insgesamt blieben die Rot-Weißen mit dem Ball stärker, die trotz der individuellen Qualität der Profis aus Würzburg auch die besseren Abläufe für sich verbuchten.
Nach dem Seitenwechsel wollten die Kickers die Partie drehen, Buchbach hatte aber gleich drei dicke Chancen. Statt 2:0 hieß es in der 53. Minute plötzlich 1:1, als sich Heiland und Benedikt Orth nicht einig waren, so dass Luke Hemmerich eine perfekte Flanke auf den sträflich allein gelassenen Bonga ziehen konnte, der aus wenigen Metern Brinkmann überwand.
Petrovic: „Da müssen wir einfach besser kommunizieren. Das Problem hatten wir schon letzte Woche.“ Die gelb-rote Karte gegen Kickers-Kapitän Peter Kurzweg nach einem üblen Foul an Sztaf brachte eher die Gäste wieder in Position, die in Unterzahl ihren Kampfgeist entdeckten.