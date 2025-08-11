„Hätten Spiel eher killen müssen“: Buchbach verpasst gegen Titelkandidat den Sieg

Grund zum Jubeln: Traumtor von Tobias Heiland – Foto: Frank Scheuring

Nach der fulminanten 3:6 Niederlage in München ging es für den TSV Buchbach gegen das Top-Team aus Würzburg um Wiedergutmachung.

Buchbach – Vor der Partie gegen den Titelkandidaten Würzburger Kickers hätte man auf Buchbacher Seite ein 1:1 gerne unterschrieben, nach den 94 Minuten war man sich nicht mehr ganz so sicher. „Wir hätten das Spiel eher killen müssen. Wenn wir Anfang der zweiten Halbzeit das 2:0 nachlegen, gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz“, rang Trainer Aleksandro Petrovic mit seiner Gefühlslage. Auch Würzburgs Trainer Marc Reitmaier war nur bedingt glücklich mit der Punkteteilung und dem ersten Saisongegentor: „Ein Sieg war der klare Plan, obwohl wir natürlich wussten, dass Buchbach auf eigenem Platz eine Macht ist.“ In der Tat war der Vizemeister vor 853 Zuschauern im ersten Abschnitt die tonangebende Mannschaft, die schon zwei Möglichkeiten durch Albano Gashi und Tobias Sztaf liegen ließ, ehe sie in der 23. Minute den Führungstreffer bejubelte:

Heiland-Traumtor verzückt die Zuschauer Tobias Stoßberger legte aus dem Zentrum zu Tobias Heiland ab, der seinen Gegner narrte und die Kugel aus 17 Metern in den linken Winkel zauberte. Keeper Johann Hipper war mit den Fingerspitzen noch dran, aber ohne Chance.