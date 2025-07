Hätten Sie ihn erkannt? Der FC Bayern zahlte 2014 drei Millionen Euro

Sinan Kurt spielt inzwischen in der Bezirksliga beim MSV Düsseldorf. Den Traum vom Profifußball hat das ehemalige Talent des FC Bayern abgehakt.

München – Er galt als ein Versprechen für die Zukunft. Zum Ende der Sommer-Transferperiode verpflichtete der FC Bayern Ende August 2014 Sinan Kurt von Borussia Mönchengladbach. Der Rekordmeister ließ sich den Wechsel laut transfermarkt.de drei Millionen Euro kosten. Max Eberl, damals Sportdirektor bei den Fohlen, übte einst scharfe Kritik am heutigen BVB-Berater Matthias Sammer.

Mit 29 Jahren hat Sinan Kurt den Traum vom Profifußball begraben und spielt in der Bezirksliga

Der Offensivspieler mit starkem linken Fuß hatte 25 Länderspiele für diverse Nachwuchsmannschaften des DFB absolviert und sechs Tore erzielt. Vier weitere Einsätze sollten nach seinem Wechsel an die Isar noch dazukommen. Geschafft hat er den Durchbruch an der Säbener Straße nicht. Und auch bei seinen weiteren Stationen, zunächst bei Hertha BSC, später in Österreich bei der WSG Wattens/Tirol, dem slowakischen Klub FC Nitra oder in der Türkei bei Karaman FK kam die Karriere des Flügelspielers nicht in Schwung.

Am gestrigen Mittwoch hat Kurt seinen 29. Geburtstag gefeiert. Inzwischen hat der einstige Hoffnungsträger den Traum vom Profi-Fußball begraben. Seit dieser Saison hat er wieder einen neuen Klub, der sechste, seit er im Januar 2016 seine Koffer in München gepackt hat und in die Hauptstadt weiter gezogen ist. Inzwischen spielt der gebürtige Mönchengladbacher wieder in der Nähe seiner Heimat. Er läuft in der kommenden Spielzeit für den MSV Düsseldorf in der Bezirksliga Niederrhein auf.

„Sinan wird sich bei uns wohlfühlen. Und wenn das der Fall ist, wird er auch seine Leistung abrufen können.“

Moussa Ouayd, Sportchef beim MSV Düsseldorf

Dort soll er zunächst einmal einfach ankommen und zu alter Stärke zurückfinden, nachdem er in der Vorsaison bei Landesligist Holzheimer SG weitestgehend über die Jokerrolle nicht hinausgekommen ist. „Wir sind eine große Familie und haben Geduld. Sinan wird sich bei uns wohlfühlen. Und wenn das der Fall ist, wird er auch seine Leistung abrufen können“, sagt Düsseldorfs Sportchef Moussa Ouayd bei FuPa Niederrhein. Auch in der Baller League ist Kurt voraussichtlich weiterhin am Start. Für das Team „Protatos“ erzielte er im Herbst 2024 in vier Spielen einen Treffer. (jb)