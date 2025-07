"Hätten noch einen Halbmarathon laufen können": SV Kray im FuPa-Check

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Crom: Konditionell müssen wir definitiv zulegen und die zahlreichen Großchancen, die wir uns in jedem Spiel herausspielen, müssen konsequenter genutzt werden

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Crom: Nach dem ersten erfolgreichen Jahr und der Wiederbelebung der Seniorenabteilung und dem direkten Aufstieg von der Kreisliga C in die Kreisliga B, wollen wir uns in dieser Saison zunächst etablieren.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Crom: Ehrlich gesagt sollte man jeden unserer Spieler im Blick behalten. Wir sind als Team aufgestiegen! Die Schwächen eines Spielers werden durch die Mannschaftskameraden wieder ausgebügelt. Wenngleich wir sagen müssen, das wir mit Caglar unumstritten, sehr sehr gute Qualität vorne drin haben.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Crom: Auf allen Negativerlebnissen das Positive mitnehmen. Selbstkritik hat noch nie geschadet, im Gegenteil... es macht uns nur noch besser!

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Crom: Ganz klar organisatorisch. Es liegt daran, dass wir eine wundervolle Anlage an der Schönscheidtstraße haben. Leider sind wir aber noch mit einem Ascheplatz ausgestattet. Die Stadt Essen hat es leider noch nicht geschafft, uns als absoluten Traditionsverein, ebenfalls die Möglichkeit zu bieten, den Verein mit einem Kunstrasenplatz auszustatten. Dennoch leistet man hier sehr sehr gute Arbeit. Ich kenne keinen Verein, der ausschließlich mit einem Ascheplatz ausgestattet ist und dennoch viele Jugendmannschaften stellen kann. Jedenfalls bis zu einem gewissen Zeitpunkt, denn dann verlassen die jungen Talente den Verein um ab der D- / C-Jugend dann auf Kunstrasen spielen zu können. Es bleibt also weiterhin abzuwarten, wann die Stadt Essen uns unterstützt, während man an anderen Spielstätten sogar schon einen neuen Kunstrasen, oder sogar das Vereinsgelände aufgewertet bekommt.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Crom: Ich glaube, mit der vorherigen Antwort habe ich diese Frage schon beantwortet. Das ist die Unterstützung, die wir uns von der Stadt wünschen. Die bisherigen Anfragen bleiben leider (teilweise) unbeantwortet. Von unseren Fans kann man sich gar nicht mehr Unterstützung wünschen. In der vergangen Spielzeit haben wir teilweise (bei Heimspielen) vor 60 bis 80 Zuschauern gespielt. Mit fallen nicht so viele Vereine ein, bei denen dies in der Kreisliga so der Fall ist. An dieser Stelle gilt es einfach mal danke zu sagen!

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Crom: Vielleicht sollten wir aufgrund der vergangenen Saison, inklusive dem Relegationsspiel um den Aufstieg, diese Frage umformulieren. Kurios war der Moment, als das entscheidende Tor für uns im Rückspiel in der Nachspielzeit gefallen ist. Der schon verwarnte Caglar köpft Weltklasse ein und zieht sich beim anschließenden Torjubel das Trikot aus. Zack: Gelb-Rot! Das hatte dann zur Folge, dass wir die letzte Minute der Nachspielzeit mit zehn Mann verteidigen mussten. Hat aber keinen mehr interessiert, die Jungs waren so voller Adrenalin – die hätten noch einen Halbmarathon laufen können!

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Crom: Jeder Einzelne hart an sich arbeitet und die Herausforderung der kommenden Saison vollkommen annehmen wird.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

