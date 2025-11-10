„..hätten noch eine Stunde weiterspielen können und kein Tor gemacht.“

„Das war natürlich sehr gebraucht. Auf einem Platz, wo man an sich hätte nicht unbedingt anpfeifen sollen – super tief“, so Vehring. „Das Wichtigste an diesem Spiel ist einfach, dass sich da niemand verletzt hat.“ Unter diesen schwierigen Bedingungen fanden die Schwefinger nur schwer in ihren Rhythmus, dominierten aber trotz allem über weite Strecken das Spiel.

Ein unnötiger Freistoß brachte die Gäste jedoch früh ins Hintertreffen. „Das war auch die einzige Chance, die Bad Bentheim hatte“, ärgerte sich Vehring. „Wir müssen zur Pause mindestens den Ausgleich machen, eigentlich müssen wir sogar führen.“ Der Trainer schilderte das Gefühl, „als ob man in der Schlussphase der Nachspielzeit von der Gesamtspielzeit wäre“ – so zäh gestaltete sich das Spiel auf dem tiefen Untergrund.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild kaum. Schwefingen drückte, blieb aber ohne Durchschlagskraft. „Wir bekommen leider irgendwann ein Tor, was ein Meter abseits war – das hat dann so halb den Deckel drauf gemacht“, so Vehring weiter. Trotz weiterer Offensivaktionen fehlte die letzte Konsequenz: „Gefühlt hätten wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiterspielen können und kein Tor gemacht.“

So endete die Partie mit einer vermeidbaren 0:2-Niederlage, die den Schwefingern nach ihrer starken Serie einen Dämpfer versetzt. „Das gehört dann auch dazu, das muss man akzeptieren“, sagte Vehring. Bereits am kommenden Spieltag wartet mit dem Auswärtsspiel bei der formstarken SG Freren die nächste große Herausforderung.