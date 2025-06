„Hätten mehr sein müssen“: FC Pipinsried in Torlaune

Die Pipinsrieder mussten in Pfaffenhofen auf die verletzten Jonas Lindner und Max Dombrowka verzichten, ansonsten kamen alle Spieler im Match, das über vier mal 30 Minuten ausgetragen wurde, zum Einsatz. Pfaffenhofen, in der vergangenen Saison Dritter der Landesliga Südwest, zeigte vor allem in den beiden ersten Vierteln eine gute Leistung, musste dann aber die Überlegenheit des FCP anerkennen.

Trotz der sieben Treffer war der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller, nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Sieben Tore sind okay, aber es hätten mehr sein müssen. Wir sind bestimmt vier oder fünf Mal zusätzlich alleine auf den gegnerischen Keeper zugelaufen und haben die Chancen liegen lassen. Da muss man einfach mehr draus machen“, so Müller.

Und der Sportchef hatte noch einen im Köcher: „In der Defensive müssen wir zulegen, wir lassen zu viel zu. Da liegt noch Arbeit vor uns“, sagte Müller mürrisch nach dem Spiel. Aber eines gefiel dem früheren Edeltechniker dann doch noch, denn seine Mannschaft habe in puncto Gegenpressing einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem Spiel der Vorwoche gegen Rain gemacht.

Am Dienstag trifft der FC Pipinsried im Sparkassenpokal-Endspiel auf den TSV 1865 Dachau. Das Finale wird im Stadion an der Dachauer Jahnstraße um 18.30 Uhr angepfiffen, die Teams einigten sich auf den Endspielort in Dachau. Zudem treffen beiden Teams am kommenden Samstag erneut aufeinander, dann im Toto-Pokal, wo der TSV dann auch als Heimspielmannschaft gesetzt ist.

Pfaffenhofen – Pipinsried 2:7 Tore: 0:1 (6.) - Alexander Lungwitz. 0:2 (20.) - Kubilay Celik. 1:2 (24.) - Luka Brutloff. 2:2 (34.) - Michael Senger. 2:3 (49.) - Valdrin Konjuhi. 2:4 (57.) - Benedikt Lobenhofer. 2:5 (80.) - Luka Brutloff (Eigentor). 2:6 (86.) - Valdrin Konjuhi. 2:7 (112.) Nico Karger