„Hätten locker gewinnen können“ ‒ SVP II hadert mit Auftaktremis

Deutlich mehr als ein Punkt war für Planeggs Fußball-Reserve zum Kreisklasse-Auftakt am Sonntag möglich. Letztendlich musste sich der SVP dennoch mit einem 1:1-Remis gegen den TSV Großhadern II begnügen. „Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil wir locker hätten gewinnen können“, sagte Trainer Mohamed Essa nach Abpfiff.

Spielerisch sah der Übungsleiter eine deutliche Steigerung im Vergleich zur finalen Phase der Saisonvorbereitung, durch fehlende Effektivität verbauten sich die Schwarz-Blauen den möglichen Dreier im Punktspieldebüt aber selbst. „Wir haben viel besser gespielt als in den Testspielen. Aber wir müssen unsere Chancen besser nutzen“, forderte Essa von seiner Mannschaft.

Die Gastgeber erwischten im heimischen Georg-Heide-Stadion den besseren Start und gingen nach einer knappen Viertelstunde verdient in Führung. Adrijan Hasic hatte infolge eines Eckballs zum 1:0 getroffen. In der Defensive stand der SVP stabil, Großhadern verbuchte kaum Abschlüsse. Jedoch holte Planegg die Gäste vor der Pause durch einen eigenen Fehler zurück ins Spiel: Der kurzfristig vor dem Saisonstart von Sentilo-Blumenau verpflichtete Torhüter, Uday Alturk, nahm einen Rückpass mit den Händen auf – Großhadern nutzte den folgerichtigen, indirekten Freistoß im Strafraum eiskalt zum Ausgleich. Planeggs Zweitvertretung wollte sich mit einem Unentschieden nicht abfinden und drängte im zweiten Spielabschnitt vehement auf den Siegtreffer, doch die Kugel fand trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht mehr den Weg ins gegnerische Tor.