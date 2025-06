„Hätten Klassenerhalt packen können“ ‒ Absteiger Hohenfurch mit Aufbruchsstimmung

Gerne hätte der Coach das zweite Jahr in der Kreisliga in Angriff genommen. Nach der Niederlage in der Relegation gegen den TSV Burggen/Bernbeuren führt der Weg des Sportvereins jedoch zurück in die Kreisklasse. „Die Enttäuschung ist riesig“, gibt Resch zu. Ausgerechnet in den beiden Entscheidungsspielen gegen den benachbarten Rivalen vom Auerberg erwischte seine Mannschaft zwei schwache Tage. Zwar holte sein Team im Hinspiel vor eigener Kulisse einen 0:2-Rückstand noch auf, in Bernbeuren ging dem Favoriten dann aber die Kraft aus. Vor allem in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft. „Die Verletzten waren der Hauptgrund“, stellte der Hohenfurcher Coach mit Bedauern fest.

In diesen Tagen ist sein Beruf noch schweißtreibender als sonst. „Ich habe keine Zeit, wir müssen noch betonieren“, bittet Christopher Resch um Verständnis. Einen Aufschub kann sich der Maurer nicht leisten, weil sonst die graue Masse bei den sommerlichen Temperaturen zu schnell trocknet. Auch sonst stehen für den Trainer des SV Hohenfurch noch anstrengende Arbeitstage an. Am 1. Juli beginnt er mit der Vorbereitung auf die neue Saison, die Anfang August starten wird. „Wir wollen schon eine Rolle spielen in der Liga“, kündigt er selbstbewusst an.

Ausgerechnet in der wichtigsten Saisonphase musste Resch auf Nico Bayer (Schlüsselbeinbruch), Josef Hollerbach (Kreuzbandriss) und Nico Prinzing (Muskelverletzung) verzichten. Außerdem fiel Samuel Fischer im Rückspiel nach 18 Minuten aus. „Wir waren schon sehr geschwächt“, gab Resch zu bedenken. Eine Ausrede war das nicht. Die abgelaufene Saison machte deutlich, dass in der Kreisliga das Fehlen von zwei oder drei Stammkräften kaum kompensiert werden konnte. Dass sich die Hohenfurcher trotzdem in die Relegation retteten, war vor allem ihrem großartigen Teamgeist zu verdanken. Dank des enormen Zusammenhalts drehte die Elf noch dem schleppenden Saisonstart auf einmal auf.

„Am Anfang hat uns die Erfahrung gefehlt“, analysierte Resch. Aus den ersten fünf Begegnungen holte der Neuling nur drei Unentschieden und verlor zweimal. „Drei, vier Punkte mehr“, sinnierte Resch, „und es hätte gereicht“. Denn am Ende der Runde landete seine Elf auf dem zwölften Tabellenplatz und damit in der Relegation. Zum gesicherten Mittelfeld fehlten gerade einmal zwei Punkte. „Wir hätten es mit der Mannschaft packen können“, ist der Coach überzeugt.

An der Einstellung seiner Kicker mangelte es nicht. Der Aufsteiger gab sich nie geschlagen, obwohl er jede Menge Lehrgeld bezahlte. 21 Mal geriet er in der abgelaufenen Saison in Rückstand. Neunmal glich er wieder aus, die Partie in Weil konnte er, obwohl er schon mit 0:2 hinten lag, noch mit 4:2 gewinnen. Am vorletzten Spieltag lag die Mannschaft drei Mal in Oberweikertshofen zurück, gab sich aber nie geschlagen und spielte noch 4:4. „Wir haben immer alles probiert“, lobte Resch seine Spieler.

Fast alle Spieler bleiben Klub treu

Weil die Mentalität enorm ist, erwartet er, dass sich seine Kicker nach dem Abstieg nicht hängen lassen. „Wenn wir zusammenbleiben, haben wir auf ein paar Jahre gesehen eine gute Kreisliga-Mannschaft“, prognostiziert er. Inzwischen haben ihm so gut wie alle Spieler bereits für die nächste Saison zugesagt. Da aus der eigenen A-Jugend noch drei Akteure zu den Erwachsenen wechseln, ist für weitere Blutauffrischung im ohnehin jungen Kader gesorgt.

„Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit für die Saison“, befindet Resch. Der Hohenfurcher Trainer wertet das Jahr in der Kreisliga als Gewinn für seine Mannschaft. Es kostete zwar viel Schweiß und am Ende auch ein paar Tränen, doch die Hohenfurcher haben einen Eindruck davon bekommen, was in ihnen steckt. Sollten sie auf Anhieb in die Kreisliga zurückkehren, stünde der Wiederaufstieg dieses Mal unter einem guten Stern. Zwei direkte Absteiger und vier Releganten wie heuer wird es so bald nicht wieder geben. „Wir sind zu einem schlechten Zeitpunkt aufgestiegen“, gab Resch zu. Beim zweiten Mal wird sicherlich alles besser.