„Hätten höher gewinnen müssen“: Gilching überzeugt gegen Wolfratshausen

Gilching – Der neutrale Beobachter könnte den 2:0-Sieg (2:0) des TSV Gilching-Argelsried am Samstag beim BCF Wolfratshausen als das Normalste der Welt abtun. Schließlich war die Favoritenrolle vor dem Duell klar verteilt gewesen. Auf der einen Seite der im Sommer durch zahlreiche Abgänge arg gebeutelte und noch sieglose Gastgeber, auf der anderen Seite die endlich wieder aufstrebenden Gilchinger mit drei Siegen in Folge im Rücken. Dennoch hatte das trotz bestem Fußballwetter auf Kunstrasen ausgetragene Bezirksliga-Spiel eine besondere Note. „Wir können auch den Ausfall von 13 Stammkräften wegstecken“, sagte TSV-Coach Christian Rodenwald im Nachgang hocherfreut.

Im Vergleich zur vergangenen Partie gegen Geiselbullach fehlten mit Felix Sambs, Ben Bauer, Daniel Yordanov, Maximilian König und dem im Training schwer am Oberschenkel verletzten Co-Kapitän Lucas Häusler (wir berichteten) bei den Fußballern von der Talhofstraße fünf Spieler, die vor einer Woche allesamt in der Startelf gestanden hatten. „Wir haben mit einer komplett neuen Viererkette gespielt“, sagte Rodenwald. Jonas Engelhardt (links) und Alper Diker (rechts) agierten als Außenverteidiger, Routinier Oliver Henecka (Spielertrainer der dritten Mannschaft) half einmal mehr in der Innenverteidigung aus, dort spielte auch Youngster Tarik Kluge.

Dennoch brachten die Gäste eine Qualität auf den Platz, die zu groß war für den gebeutelten Kontrahenten. „Ich habe keinen Torschuss des Gegners gesehen, den unser Torwart Sebastian Hollenzer hätte halten müssen“, teilte Rodenwald mit. In der Offensive konnte sich der Trainer einmal mehr auf Manuel Eichberg verlassen. Der Stürmer erzielte sein fünftes Saisontor und brachte den TSV schnell auf Kurs. Er war zunächst zwar an BCF-Keeper Noah Praczek gescheitert, doch im Nachsetzen erfolgreich gewesen. „Genauso, diese Geilheit auf Tore wünsche ich mir“, lobte Rodenwald. Zehn Minuten später folgte der große Auftritt von Alper Diker. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison nur zu fünf Kurzeinsätzen für den Bezirksligisten gekommen war, schob nach einer schnellen Kombination zum 2:0 ein.