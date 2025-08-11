„Hätten auch 6:0 gewinnen können“, Wolfenbüttel II startet erfolgreich

„Wir sind natürlich happy, mit einem Sieg in die Liga gestartet zu sein“, sagte Güzel nach der Partie. Der Coach zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Leistung, haderte jedoch mit der Chancenverwertung: „Aufgrund der Vielzahl unserer Möglichkeiten geht der Erfolg absolut in Ordnung. Es hätte sich niemand beschweren dürfen, wenn wir am Ende mit 6:0 gewonnen hätten.“

Tatsächlich drückte der MTV dem Spiel von Beginn an seinen Stempel auf. Früh ging die Reserve der Lessingstädter durch Ben Bocks Abschluss in Führung. Auch in der Folge erspielte sich das Team zahlreiche Gelegenheiten, scheiterte jedoch wiederholt am gut reagierenden Oker-Schlussmann Pierre Holzberg oder an der eigenen Präzision im Abschluss. „Wir waren im letzten Drittel nicht zielstrebig genug und haben es nicht gut ausgespielt“, erklärte Güzel.

Die Gäste aus Oker kamen in der Schlussphase gefährlich vor das Tor von MTV-Keeper Eike Binder. In der 88. Minute rettete dieser mit einer starken Parade den knappen Vorsprung. „Kurz vor Schluss wären wir dafür fast bestraft worden, doch Eike Binder hielt überragend und sicherte uns die Punkte“, so Güzel.

Überschattet wurde der Auftaktsieg von einer Verletzung: Offensivspieler Devran Kara musste bereits in der 30. Minute mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Eine erste Diagnose gab leichte Entwarnung – ein Bruch liegt nicht vor. „Am Donnerstag folgt noch ein MRT, um genauere Klarheit zu bekommen“, erklärte sein Trainer.

Der MTV Wolfenbüttel II hat mit dem Auftakterfolg die ersten drei Punkte auf dem Konto. Für Güzel ist jedoch klar: „Wir müssen noch an einigen Stellschrauben arbeiten.“

MTV Wolfenbüttel II – VfL/TSKV Oker 1:0

MTV Wolfenbüttel II: Eike Binder, Tim Knobloch, Mark-Philip Wolf, Marlon Gabriel Seiffert, Philip Thiele (85. Leander-Achim Stübig), Manuel Straube (90. Patrick Kistner), Daniel Ruppelt, Joey Ben Bock, Noah Dominik Mook (64. Cemre Görgülü), Paul Wolf (59. Jasper Schmiedel), Devran Kara (30. Hadi Abou-Raya) - Trainer: Christian Kaselowsky

VfL/TSKV Oker: Pierre Holzberg, Domink Zellmer, Dennis Zellmer, Timo Geldmacher (88. Souleymane Kone), Mehmet-Ali Tozlu, Serwann Altekin, Jannik Kassebaum (70. Noure Rashad), Alex Tang (65. Laldaogo Hashim Hamed Segueda), Mehmet Gemici (46. Chiemerie Nwankwo), Taha Nabhani, El Moustapha Zein El Ghacem - Trainer: Mehmet-Ali Tozlu

Schiedsrichter: Amine Bouguerra

Tor(e): 1:0 Joey Ben Bock (17.)