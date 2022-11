„Hätten 6:2 gewinnen können“ – FC Finsing erzwingt Punktgewinn nach 0:2-Rückstand 2:2 im Kellerduell

Finsing – „Das war wirklich gut, wir hätten eigentlich 6:2 gewinnen können, aber die Chancenverwertung muss man der Mannschaft ankreiden“, sagte Co-Trainer Stefan Gasda. Bereits in der Anfangsphase hätten die Hausherren eigentlich in Führung gehen müssen, doch sowohl Leon Engelhard (4.), als auch Markus Rickhoff (12.) scheiterten allein vor Buchbachs Keeper Felix Seemann. „Es wäre ein ganz anderes Spiel geworden, wenn wir da 2:0 in Führung gegangen wären“, kommentiert Gasda.

Mit einem der ersten guten Angriffe gingen dann aber die Gäste in Front, als Johannes Schmauser einen Steckpass am Fünfer auf Alekzandar Sinabov ablegte, der den Ball sicher über die Linie drückte (25.). In der Folge hatten die Finsinger zwar ein paar Halbchancen, doch nun kontrollierten die Rot-Weißen weitgehend das Geschehen und legten in der 43. Minute den zweiten Treffer nach: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und einem schönen Schnittstellenpass war Sinabov mit seinem sechsten Saisontreffer zur Stelle. „Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und zum richtigen Zeitpunkt die Treffer erzielt“, so Buchbachs Trainer Yüksel Acipinar.