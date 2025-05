„Hätte, wenn und aber“: SV Ohlstadt hofft auf Schützenhilfe, doch zuvor zählt nur Brunnthal

Mehrere Male während dieser Saison hat Anton Geiger klargestellt, dass die eigene Leistung das einzige ist, was seine Fußballer beeinflussen können.

Und doch blickte das Ohlstädter Lager am vergangenen Sonntag frustriert nach Münsing, wo der SV Polling etwas überraschend mit 3:1 die Oberhand behielt. Dadurch hat der SVO die ersten zwei Plätze in der Kreisliga nicht mehr selbst in der Hand.

So aber braucht es Schützenhilfe. Entweder vom Lenggrieser SC, der am Samstag und nach gesichertem Ligaverbleib die Münsinger auf heimischer Anlage empfängt. Oder von den Kellerkindern aus Unterammergau und Waldram, die noch auf die Pollinger treffen. Doch dieses „Hätte, wenn und aber“ steht ohnehin nur zur Debatte, wenn der SVO vorab die eigenen Hausaufgaben erledigt. Am Wochenende ist die Geiger-Truppe spielfrei, trifft stattdessen bereits heute (19.45 Uhr) auf den TSV Brunnthal.