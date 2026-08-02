»Hätte sich keiner erträumt«: Nabburg & Etzenricht siegen weiter

Der SV Etzenricht grüßt von der Tabellenspitze. – Foto: Verein

Es war abzusehen und kam dann auch so: In der Bezirksliga Nord muss der SV Raigering die Tabellenführung abtreten! Zwei Mannschaften überholten am Sonntag die Panduren, die gestern Unentschieden spielten. Sowohl der SV Etzenricht als auch der TV Nabburg feierten den dritten Sieg im dritten Spiel – und setzen damit ihren Traumstart fort. Andy Wendls Etzenrichter performten stark und hielten die gastgebende SpVgg Pfreimd mit 2:0 nieder. Top-Aufsteiger Nabburg war ebenfalls auswärts erfolgreich, bog gegen den 1. FC Schlicht einen Rückstand in einen 2:1-Sieg um.

Michael Hartlich (Trainer SpVgg Preimd): „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten zehn Minuten zwei richtig gute Torchancen. Hier hätten wir eigentlich mindestens ein Tor erzielen müssen. Das haben wir leider verpasst. Anschließend ist Etzenricht etwas besser ins Spiel gekommen und hatte auch ein, zwei gute Chancen gehabt, die sie nicht nutzten. In der zweiten Halbzeit kamen wir gut raus und hatten wieder eine sehr gute Torchance, die wir nicht nutzen können. Etzenricht ist anschließend mit zwei langen Bällen gut durchgekommen, da waren sie vorm Tor eiskalt. Die Tore sind von unserer Seite etwas unglücklich gefallen und wir konnten auch nicht mehr nachlegen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Etzenricht.“

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Ich habe heute hauptsächlich eine Mannschaft gesehen, die in allen Belangen gut war – spielerisch, kämpferisch und mannschaftstaktisch. Es war wieder mal ein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit haben wir ein paar Minuten gebraucht. Da waren dann auch ein, zwei Gelegenheiten für Pfreimd dabei. Aber unser Führungstor zum 1:0 war auch nicht unverdient, weil wir viel fürs Spiel gemacht haben und auch in der zweiten Halbzeit wieder gut im Spiel waren. Durch einen schönen Angriff konnten wir das 2:0 nachgelegen. Insgesamt war es über die ganze Spielzeit eine super Vorstellung von uns und dementsprechend freut mich der Sieg.“



