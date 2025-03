„Hätte nicht unbedingt sein müssen“ – Polling hadert mit Chancenwucher zum Rückrunden-Auftakt

In einer hart umkämpften, aber keineswegs unfairen Partie vergaben die Klosterdörfler zunächst Chancen auf einem beängstigend hohen Niveau. Phillip Schöttl schoss aus bester Position knapp links am Pfosten vorbei, wenig später schaffte Sebastian Gößl das Kunststück, eine Freistoßflanke von Christian Baierlacher direkt am zweiten Pfosten ins Toraus zu setzen. „Da sollte man halt einen machen“, merkte Jochner leicht zynisch an. So aber verlief die Partie dergestalt, dass die Pollinger stets einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Kreuth ging kurz vor der Pause in Führung, nachdem Lukas Frank völlig frei zum Schuss gekommen war., und zwar in der „Golden Zone“, wie Jochner jenen Bereich zwischen Grundlinie und Ende des Strafraums nennt. „Von da bekommen wir 80 Prozent aller Gegentore“, monierte der Pollinger Coach. So auch das 1:2 (77.), bei dem Andreas Götschl den Ball nach einer Ecke am langen Pfosten völlig unbedrängt einnicken durfte. Dazwischen lag der Ausgleich, bezeichnenderweise durch ein Eigentor eines Kreuthers, der einer scharfen Hereingabe von Benedikt Veicht nicht mehr hatte ausweichen können (69.).