"Hätte mir mehr gewünscht" – Landsberg kommt nicht über Remis hinaus

Landsberg – Am Sonntagnachmittag trennten sich der TSV Landsberg und Türkspor Augsburg mit einem Unentschieden. Der TSV bleibt nach dem Auftaktsieg gegen Unterhaching II damit ungeschlagen im neuen Jahr, gleichzeitig ist es das erste Remis unter Trainer Alexander Schmidt.

Im Aufeinandertreffen mit den direkten Tabellennachbarn aus Augsburg an der Bezirkssportanlage Haunstetten übernahmen die Landsberger von Anfang an das Kommando. Während Türkspor überwiegend auf Konter lauerte, kamen die Gäste zu zahlreichen Torchancen. Letztlich konnte sich der TSV aber nicht für seine Bemühungen belohnen. Die beste Gelegenheit hatte Kilian Pittrich nach einer Ecke. Den kraftvollen Kopfball des Landsbergers konnte der starke Schlussmann der Gastgeber allerdings glänzend parieren.

Zur Pause brachte TSV-Chefcoach Schmidt bereits zwei frische Kräfte ins Spiel und sah seine Mannschaft weiterhin tonangebend. Daniele Sgodzaj setzte einen spektakulären Seitfallzieher nur knapp über das Tor. In der Folge kam auch Türkspor nach ruhenden Bällen noch zu einigen Chancen, letztendlich gelang jedoch keiner Mannschaft der Lucky Punch.

"Wir haben eine gute Defensivleistung gezeigt, bei der wir kaum etwas zugelassen haben und somit auch die Null halten konnten", sagte Cheftrainer Alexander Schmidt nach dem Spiel. "Offensiv hätte ich mir trotz der Platzverhältnisse mehr gewünscht. Das Unentschieden ist aber gerechtfertigt."

Durch die Punkteteilung bleibt der TSV Landsberg in der Tabelle auf dem neunten Platz, einen Punkt vor Türkspor Augsburg. In der kommenden Woche empfängt der TSV einen weiteren direkten Konkurrenten, den achtplatzierten TSV Kottern. Mit einem Sieg könnte man dann den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. (fge)