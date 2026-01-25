»Hätte man sich kaum zu träumen vermocht«

Trotz des Ausscheides ins der Runde der letzten Vier zeigte sich Götz im Nachgang „mehr als zufrieden mit dem Abschneiden. Halbfinale auf der Bayerischen – das hätte man sich vorher kaum zu träumen vermocht.“ In der Vorrunde sah Schwarzhofens Trainer einen „richtig starken Hallenfußball“ seines Teams. Erfolgreich ging es los. Im Auftaktspiel gegen den schwäbischen Landesligisten SV Cosmos Aystetten trafen Johannes Koller und Christoph Gietl zum 2:1-Sieg. Eine erste Duftmarke war gesetzt! Es folgten zwei Nullnummern gegen den fränkischen Landesligisten ASV Rimpar und Gastgeber SpVgg Erlangen aus der Bezirksliga. Die agilen Oberpfälzer standen hinten sicher, machten es taktisch geschickt. Fünf Punkte reichten für Platz zwei und den Halbfinaleinzug. „Wir waren auf einem richtig guten Ritt unterwegs und sind verdient ins Halbfinale eingezogen“, berichtet Götz.



Es folgte das Halbfinalspiel gegen Türk Sport Garching. Die Oberbayern hatten wenig mit ihrer eigentlichen Klassenzugehörigkeit (Kreisliga) zu tun, denn sie verstärkten sich für das Turnier mit mehreren Futsal-Spezialisten. Einer von ihnen, Tarik Camdal, spielte noch vor vier Jahren in der ersten türkischen Liga. „Das war unser Pech, dass wir gegen die beste Hallenmannschaft heute antreten mussten“, so der SVS-Coach. „Dass man da Schwierigkeiten bekommt, war klar. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch in diesem Spiel absolut top präsentiert und das Halbfinale bis zur letzten Sekunde offen gestaltet.“ Götz machte die besseren Torchancen sogar auf Seiten seines Teams aus. Doch die Treffer von Emre Kaya und von Felix Weiß in der Schlussminute sollten nicht reichen. Garching war schlussendlich zu abgezockt.



Bei Adi Götz überwog der Stolz: „Wir haben die Oberpfalz sehr gut vertreten. Hut ab vor der Mannschaft und vor der gezeigten Leistung. Wir können stolz auf das Erreichte sein“, sagte er. Als „Zuckerl“ wurde Schwarzhofens Bastian Schreier als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet. Der Titel ging am Ende nach Oberfranken. Bezirksligist SC Sylvia Ebersdorf behauptete sich im Finale gegen Türk Sport Garching mit 2:0.