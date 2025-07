„Hätte keinen Sinn ergeben“: Saisonauftakt für TSV Gilching findet frühes Ende

Keine Punkte gab es am ersten Spieltag der Bezirksliga Süd für den TSV Gilching-Argelsried – und auch keine für Gegner SC Olching. Das Wetter hatte etwas dagegen.

Seinen oft recht trockenen Humor hatte Christian Rodenwald bei aller Nässe nicht verloren. „Ich glaube, du hast den falschen Schirm gewählt“, sagte der Fußballtrainer des TSV Gilching-Argelsried in Richtung des durchnässten und mit einem zu kleinen Regenschirm ausgestatteten Merkur-Reporters. Soeben hatte sich Rodenwald zusammen mit seinem Kapitän, Marco Brand, und den Gegenparts vom SC Olching sowie dem Schiedsrichter dazu entschieden, dem Auftaktspiel der Bezirksliga Süd bereits nach gut 25 Minuten beim Stand von 0:0 ein Ende zu setzen.

Tatsächlich war es überhaupt eine Überraschung, dass die Partie vom Unparteiischen so lange fortgesetzt wurde. Mit dem Anpfiff baute sich ein gewaltiges Gewitter über Gilching auf, in regelmäßigen Abständen donnerte und blitzte es. Während sich die Fußballer auf dem Platz aufgrund des lauten Regens kaum verstanden, vermissten die Zuschauer am engen Waldplatz schmerzlich die Tribüne der gesperrten Kies-Arena.