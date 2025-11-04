Hätte, hätte, Fahrradkette – schmeichelhafte Niederlage gegen SGM

SV Baindt II - SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:4 (2:2)
Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und des empfindlichen Rasens auf der Klosterwiese wurde das Heimspiel des SV Baindt II nach Weingarten auf den Kunstrasen verlegt. Nach dem schwachen Auftritt in Mochenwangen stellte Trainer Timo Geggier auf eine Dreierkette um – mit dem wieder genesenen Niklas Späth. Zu Gast war mit der SGM Fischbach/Schnetzenhausen der aktuelle Tabellendritte, der mit Selbstvertrauen aufgrund des guten Saisonstarts anreiste. Wie erwartet versuchten die Gäste, das Spiel ruhig aufzubauen und sich mit Kombinationen Chancen zu erarbeiten, während Baindt kompakt stand und auf Konter lauerte. Und der Plan ging früh auf: In der 9. Minute eroberte der SVB den Ball, Knisel und Brugger schalteten schnell um, Schnez wurde in die Tiefe geschickt und eiskalt vollendete er zum 1:0. Nur drei Minuten später fast die identische Szene: Trautwein gewann den Ball in der eigenen Hälfte, spielte einen starken Pass auf den startenden Schnez, der erneut sicher einschob – doch der Schiedsrichter entschied fälschlicherweise auf Abseits. Eine bittere Entscheidung aus Baindter Sicht. In der Folge kam Fischbach besser ins Spiel und setzte die Defensive um Odenbach, der den verletzten Mohring im Tor vertrat, zunehmend unter Druck. In der 25. Minute kam es zu einer unglücklichen Szene: Nach einer Flanke von Nuber scheiterte Mayer zunächst an Odenbach, drückte diesen dann im Zweikampf weg und schob den Ball ins leere Tor – das 1:1, eine knifflige Situation und wieder eine unglückliche Entscheidung. Nur wenige Minuten später drehte die SGM die Partie komplett. In der 34. Minute kombinierte sich Fischbach sehenswert durch: Ein Außenristpass in den Strafraum, Radtke nahm den Ball mit dem Bauch an und legte per Hacke zu Mayer, der eiskalt zum 1:2 einschob. Doch Baindt zeigte Moral und reagierte prompt: Nach einem Eckball in der 36. Minute landete der Ball nach einem Abpraller bei Niklas Späth, der aus kurzer Distanz zum 2:2 einschoss. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – leistungsgerecht, auch wenn Fischbach etwas mehr Spielanteile hatte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste das Spiel weiter über Ballbesitz, während der SVB vor allem über lange Bälle und Standardsituationen gefährlich blieb. In der 61. Minute wurde Baindt dann eiskalt bestraft: Ein missglückter Rückpass von Gündogdu landete genau bei Radtke, der nicht lange fackelte und den Ball traumhaft volley zum 2:3 in den Winkel drosch.
Baindt musste nun die defensive Ordnung aufgeben und versuchte sich in der Offensive. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. In der Schlussphase warfen die Baindter alles nach vorne, konnten die stabile Defensive der Gäste aber nicht mehr knacken. In der Nachspielzeit sorgte Bisleruck schließlich für die Entscheidung – 2:4 (90.+4). Ein bitterer Nachmittag für die „Zwoite“, die sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert zeigte, aber durch strittige Entscheidungen und eigene Fehler um den Lohn brachte. Trotz allem ein Auftritt, auf dem man aufbauen kann – auch wenn der Sieg für die spielerisch überlegene SGM Fischbach/Schnetzenhausen am Ende nicht unverdient war. Nächste Woche geht’s für den SV Baindt II auswärts nach Ailingen.
SV Baindt II: Conner Odenbach, Patrick Späth, Kai Kaspar, Niklas Späth (69. Kai Kostka), Tobias Trautwein (79. Niklas Hugger), Manuel Brugger (72. Moritz Gresser), Konstantin Knisel (85. Robin Blattner), Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Übeydullah Gündogdu (64. Julian Keppeler), Johannes Schnez - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Frank Senger - Co-Trainer: Daniel Schmidt
Tore: 1:0 Johannes Schnez (9.), 1:1 Tim Mayer (25.), 1:2 Tim Mayer (34.), 2:2 Niklas Späth (36.), 2:3 Manuel Radtke (61.), 2:4 Benjamin Bisleruck (90.+4)
Autor: KK