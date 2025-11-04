Hätte, hätte, Fahrradkette – schmeichelhafte Niederlage gegen SGM

SV Baindt II - SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:4 (2:2)

Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und des empfindlichen Rasens auf der Klosterwiese wurde das Heimspiel des SV Baindt II nach Weingarten auf den Kunstrasen verlegt. Nach dem schwachen Auftritt in Mochenwangen stellte Trainer Timo Geggier auf eine Dreierkette um – mit dem wieder genesenen Niklas Späth. Zu Gast war mit der SGM Fischbach/Schnetzenhausen der aktuelle Tabellendritte, der mit Selbstvertrauen aufgrund des guten Saisonstarts anreiste. Wie erwartet versuchten die Gäste, das Spiel ruhig aufzubauen und sich mit Kombinationen Chancen zu erarbeiten, während Baindt kompakt stand und auf Konter lauerte. Und der Plan ging früh auf: In der 9. Minute eroberte der SVB den Ball, Knisel und Brugger schalteten schnell um, Schnez wurde in die Tiefe geschickt und eiskalt vollendete er zum 1:0. Nur drei Minuten später fast die identische Szene: Trautwein gewann den Ball in der eigenen Hälfte, spielte einen starken Pass auf den startenden Schnez, der erneut sicher einschob – doch der Schiedsrichter entschied fälschlicherweise auf Abseits. Eine bittere Entscheidung aus Baindter Sicht. In der Folge kam Fischbach besser ins Spiel und setzte die Defensive um Odenbach, der den verletzten Mohring im Tor vertrat, zunehmend unter Druck. In der 25. Minute kam es zu einer unglücklichen Szene: Nach einer Flanke von Nuber scheiterte Mayer zunächst an Odenbach, drückte diesen dann im Zweikampf weg und schob den Ball ins leere Tor – das 1:1, eine knifflige Situation und wieder eine unglückliche Entscheidung. Nur wenige Minuten später drehte die SGM die Partie komplett. In der 34. Minute kombinierte sich Fischbach sehenswert durch: Ein Außenristpass in den Strafraum, Radtke nahm den Ball mit dem Bauch an und legte per Hacke zu Mayer, der eiskalt zum 1:2 einschob. Doch Baindt zeigte Moral und reagierte prompt: Nach einem Eckball in der 36. Minute landete der Ball nach einem Abpraller bei Niklas Späth, der aus kurzer Distanz zum 2:2 einschoss. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – leistungsgerecht, auch wenn Fischbach etwas mehr Spielanteile hatte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste das Spiel weiter über Ballbesitz, während der SVB vor allem über lange Bälle und Standardsituationen gefährlich blieb. In der 61. Minute wurde Baindt dann eiskalt bestraft: Ein missglückter Rückpass von Gündogdu landete genau bei Radtke, der nicht lange fackelte und den Ball traumhaft volley zum 2:3 in den Winkel drosch.