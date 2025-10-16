In den vergangenen Wochen wollte den Kirchheimern (blau) wenig gelingen. – Foto: Rainer Jacksch

"Hätte, hätte bringt uns nichts" Verbandsliga +++ Manuel Moser wünscht sich für seine SGK mal wieder einen „dreckigen Sieg"

Der Ertrag ist viel zu gering. "Wir haben in jedem der letzten fünf Spiele zwischendurch mal geführt", sagt Manuel Moser. Das Ergebnis sieht dagegen ernüchternd aus für den Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim. Einzig gegen Bretten gab es in diesem Zeitraum einen Sieg, drei Niederlagen und das jüngste 2:2-Remis in Weinheim bedeuten vier von 15 möglichen Punkten.

Den 2:1-Sieg gegen den VfB Bretten will Moser daher als Blaupause für weitere Dreier heranziehen: "Da haben wir dreckig gewonnen und das dürfte gerne häufiger der Fall sein." Am Samstag gegen den 1.FC Bruchsal käme ein unerwarteter Erfolg gerade recht. "An einem guten Tag kannst du in dieser Liga jeden packen", sagt der 38-Jährige, weiß aber auch, dass seine Mannschaft mal wieder liefern muss, "Aussagen wie hätte, hätte bringen uns ganz einfach nichts." Ein großes Problem sind immer mal wieder auftretende Unkonzentriertheiten, die von den Gegnern gnadenlos ausgenutzt und für Kirchheim teuer werden. Moser erläutert: "Gegen gleichstarke oder leicht bessere Teams müssen wir immer zwei, drei Tore schießen, um zu gewinnen, weil wir einfach zu viele unnötige Gegentore bekommen."

Gegen Bruchsal dürfen sich nun vermutlich drei Neue in der Abwehrkette versuchen. Nötig wird das, weil Max Bittler gelb-rot-gesperrt und Nick Johann sowie Luis Kietzmann verletzungsbedingt fehlen. Ein wichtiges Zeichen an die eigene Truppe, aber auch an die Konkurrenz ist die Rückkehr von Simon Reiß. Der zuletzt verletzte Stürmer ist bei nur vier Einsätzen mit drei Toren immer noch der Toptorschütze zusammen mit Sinisa Sprecakovic. Das Topspiel des elften Spieltags steigt in Mühlhausen. "Diese Spiele hast du immer gerne, auch wenn sie häufiger anstehen", sagt Steffen Kretz. Der FCM-Coach und seine Kicker haben in den vergangenen Wochen beinahe alle Spitzenteams durch, es fehlt nur noch GU-Türk. SV Pforzheim. Am Sonntag ist es soweit, dann kommt der Tabellendritte zum einen Punkt besser dastehenden Spitzenreiter.