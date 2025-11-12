„Hätte gerne Regio gespielt – zwei Vereine reizen mich"

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐
Der 29-jährige Mittelfeldspieler Fabian Engel zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des Mariendorfer Traditionsvereins. 2018 wechselte er vom SC Staaken zu Blau-Weiß 90 – und blieb dem Klub, mit Ausnahme der Saison 2023/24 bei Tasmania Berlin, stets treu.
In der aktuellen Berlin-Liga-Saison zeigt Engel erneut seine Klasse. Mit vier Toren und zwei Assists in acht Spielen gehört er zu den auffälligsten Spielern der Liga. Bereits im Vorjahr führte er Blau-Weiß 90 mit 13 Treffern und 11 Vorlagen zum Wiederaufstieg aus der Landesliga. Insgesamt hat Engel mittlerweile 136 Pflichtspiele, 34 Tore und 25 Assists für den Verein bestritten – eine Bilanz, die seine Bedeutung für das Team unterstreicht.
FuPa Berlin Interview mit Fabian Engel:
Hast du schon einmal drei Tore oder mehr in einem Spiel erzielt?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal drei Tore in einem Spiel geschossen habe – zumindest nicht in der Oberliga oder Berlin-Liga. Das ist mir nur bei unserer zweiten Mannschaft oder im Pokal gelungen, gegen eher unterklassige Gegner. Als 6er schießt man jetzt nicht unbedingt immer drei Tore in einem Spiel.
Du spielst seit Jahren Berlin-Liga und Oberliga, zählst immer zu den Leistungsträgern. Warum nie Regionalliga?
Ich hätte gerne mal in der Regionalliga gespielt, aber es hat sich leider nie ergeben. Da ich momentan zur Meisterschule gehe, habe ich mich in den letzten zwei Jahren eher nach unten orientiert. Ich spiele mit vielen guten Freunden zusammen, mit denen ich auch außerhalb des Fußballs etwas unternehme – und damit bin ich sehr glücklich.
Welcher Verein im Berliner Fußball (nicht Hertha oder Union) würde dich aktuell reizen?
Im Berliner Fußball gibt es tatsächlich keinen Verein, der mich richtig reizen würde. Wobei ich gerne mal bei Dynamo oder in Babelsberg gespielt hätte – die haben ein tolles Stadion und einige Fans.
Welchen Spieler von der Konkurrenz würdest du gerne bei euch im Team sehen?
Von der direkten Konkurrenz aus der Berlin-Liga hätte ich gerne Shawn Kauter im Team. Mit ihm habe ich in der Jugend bei Hertha gespielt – er könnte locker noch zwei Ligen höher spielen.
Aus der Oberliga oder Regionalliga wären Rico Steinhauer, Shean Mensah, Farid Abderahmane oder Lenny Stein starke Verstärkungen – aber die sind natürlich in den höheren Ligen besser aufgehoben.
Was macht Blau-Weiß 90 für dich aus?
Bei Blau-Weiß passt einfach vieles gut zusammen. Wir haben auf dem Platz eine super Mannschaft, die sich aber auch außerhalb des Fußballs bestens versteht. Dazu kommen viele engagierte Menschen im Verein, die großartige Arbeit leisten.
Was ist dein Ziel mit Blau-Weiß 90 in dieser Saison?
Unser Ziel ist es, an das letzte Spiel anzuknüpfen und konstant gute Leistungen zu zeigen. Bis jetzt ist uns das leider noch nicht immer gelungen, aber wir sind positiv und schauen von Spiel zu Spiel.
Die Fußball-Woche hat ihre Ausgabe eingestellt. Wie erreicht man heute junge Fußballerinnen und Fußballer?
Ich denke, man erreicht die jungen Leute heute am besten über soziale Netzwerke. Jeder nutzt mindestens eine Plattform – ob Instagram, Facebook oder TikTok. Darüber bekommt man am meisten mit.