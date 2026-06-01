„Hätte auch 8:8 enden können“: Frechen siegt spektakulär in Porz

– Foto: Nick Förster

Sowohl für Gastgeber SpVg Porz als auch für Herausforderer SpVg Frechen 20 ging es am 29. Spieltag der Mittelrheinliga reinrechnerisch um nichts mehr. Dennoch lieferten beide Teams den Zuschauern im Porzer Autohaus-Schmitz-Sportpark ein wildes Offensivspektakel. An dessen Ende steht schlussendlich ein 4:1 (3:1)-Auswärtssieg für Frechen, auch weil die Hausherren zahlreiche Torchancen liegen lassen. Dennoch zeigen sich sowohl Porz-Coach Jonas Wendt als auch Gästetrainer Okan Özbay im Nachhinein hochzufrieden mit dem jeweiligen Auftritt ihres Teams und sprechen von einem „brutal guten Fußballspiel.“

Nach dem Anpfiff dauerte es einzig drei Minuten, ehe Frechen in Person von Simon Doll auf 1:0 stellte (3.). Nur zehn Minuten später folgte dann der zweite Treffer der Gäste, die durch Kai-Maxime Franken auf 2:0 stellten (13.) Nach der dominanten Anfangsviertelstunde der Frechener fand aber auch Porz zunehmend in die Partie und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer von Daniel Spiegel (21).

Bereits im Hinspiel lieferten sich die SpVg Frechen und die SpVg Porz ein packendes Duell, bei dem die Frechener schlussendlich knapp mit 3:2 die Oberhand behielt. Das Rückspiel stand jedoch nun unter anderen Voraussetzungen: Während die Porzer als Tabellen-13. den Klassenerhalt schon vor Spielbeginn in der Tasche hatten, konnte auch der Siebtplatzierte aus Frechen befreit in die Begegnung gehen. Doch weder der Gastgeber noch die 20er hatten Lust darauf, die Partie einfach hinter sich zu bringen.

Doch im direkten Gegenzug stellte Frechen-Akteur Leon Ruhrig den alten Abstand wieder her (22.). Im Anschluss ging es auf beiden Seiten munter weiter, alleine die Hausherren scheiterten etliche Male am Aluminium. Weil Porz jedoch alle weiteren Torgelegenheiten ungenutzt ließ, besiegelte Frechens Franken mit seinem zweiten Tagestreffer in der Schlussminute den 4:1-Endstand (90.).

Özbay: „Das Spiel hätte auch 8:8 enden können“

Für die Frechener um Cheftrainer Okan Özbay bedeutet der Auswärtsdreier den ersten Erfolg nach den bitteren Niederlagen gegen den FC Wegberg-Beeck (2:4) und den SV Bergisch Gladbach 09 (1:4) zuletzt. Mit 47 eroberten Zählern und vier Punkten Vorsprung auf Verfolger SSV Bornheim bei nur noch einem zu verbleibendem Spiel haben die 20er den siebten Tabellenplatz nun sicher. Das freut allen voran Übungsleiter Özbay, der mit Blick auf den Erfolg im letzten Auswärtsspiel jedoch von einem „völlig offenen Spiel“ spricht:

„Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und dann auch verdient in Führung gegangen. Das ging aber nur bis zur 20. Minute so, dann hatte Porz mehr vom Spiel. Sie hatten von da an mehr Chancen und treffen dann auch zum verdienten Anschluss. Wir machen dann mit etwas Glück das 3:1, sonst hätte das Momentum überschwappen können. Auch in der zweiten Halbzeit war Porz mehr am Drücker“, analysiert Özbay rückblickend. Dass am Ende ein 4:1-Erfolg zugunsten seines Teams auf der Anzeigetafel stand, habe demnach keineswegs den Spielverlauf widergespiegelt:

„Das Ergebnis trübt ganz klar. Das 4:1 ist ein trügerisches Ergebnis für das Spiel, das auch 8:8 hätte enden können. Aber die Jungs haben sich in jeden Ball reingeschmissen. Den Auswärtssieg nehmen wir aber natürlich gerne mit“, bilanziert der 33-jährige Übungsleiter. Damit behält die Özbay-Elf auch im zweiten Aufeinandertreffen mit Porz die Oberhand und kann selbstbewusst ins letzte Saisonspiel gegen den bereits abgestiegenen FC Teutonia Weiden am kommenden Wochenende gehen.

Wendt: „Unfassbar, was wir alles liegen gelassen haben“

Auf der Gegenseite muss sich die SpVg Porz derweil an die eigene Nase fassen. Nach den deutlichen Schlappen gegen den SSV Merten (3:8) und den FC Hennef 05 (1:5) zuletzt war im letzten Saison-Heimspiel gegen Frechen ein Dreier durchaus im Bereich des Möglichen. Neben dem Abschlusspech mit zahlreichen Aluminiumtreffern fehlte den Hausherren jedoch zudem die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, wie auch Chefcoach Jonas Wendt erkennt:

„Es ist unfassbar, was wir alles liegen gelassen haben. Das ist eigentlich so ein 7:7-Spiel. Wir kommen nicht gut rein, haben dann aber früh gewechselt und besser reingefunden. Dann machen wir den Anschluss, bekommen aber im direkten Gegenzug das 1:3. Wir haben uns aber trotzdem nicht hängen lassen und versucht, Fußball zu spielen und aktiv zu pressen“, hebt der Übungsleiter hervor.

Dass es schlussendlich dennoch zu keinem Punktgewinn reicht, erscheint demzufolge besonders bitter: „Wir haben zehn Hochkaräter und treffen sechs- oder siebenmal das Aluminium. Natürlich ist das auch ein Stück weit eine Qualitätsfrage, aber ich will der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil: Wir fahren trotz der Niederlage ein Stück weit stolz nach Hause, die Zuschauer haben ein brutal gutes Spiel gesehen“, so der 43-Jährige. Am kommenden Sonntag kommt es für die SpVg dann zum „Showdown“ mit Ligaprimus Bergisch Gladbach, für den es im Fernduell mit dem Siegburger SV 04 um die Meisterschaft geht. Dass seine Mannschaft demnach eine bedeutende Rolle im Aufstiegskampf zukommt, dessen ist sich auch Wendt bewusst: „Wir wollen uns da anständig verabschieden und keinerlei Wettbewerbsverzerrung betreiben“, versichert der Coach.