Härtetests und Schützenfeste: Die Testspiele der Verbandsligisten Verbandsliga +++ Die Vertreter aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt haben wieder fleißig getestet von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Mit Blick auf den nahenden Punktspielstart waren die Verbandsligisten am Wochenende wieder fleißig. Während die einen ihre Härtetest absolvierten, präsentierten sich andere in bester Torlaune und tankten Selbstvertrauen.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Nach dem 2:1-Erfolg über den VfB Ottersleben am Dienstagabend hat der SC Bernburg am Freitag den nächsten Landesligisten besiegt. Beim Oscherslebener SC setzte sich die Elf von Maximilian Dentz angeführt von Carlos Krüger, der erneut doppelt traf, mit 5:2 durch.

Nachdem der Punktspielstart für den SSC Weißenfels kurzfristig ins Wasser gefallen war, schob der Tabellenführer am Sonnabend noch ein weiteres Testspiel ein. Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich die Weißenfelser - nach zweifachem Rückstand - vom sächsischen Landesklasse-Vertreter SV Liebertwolkwitz.

Der Vorbereitungsplan des VfB Sangerhausen wurde kurzfristig um einen Härtetest reicher. Weil der VfB Germania Halberstadt in der Oberliga noch nicht wieder um Punkte spielen konnte, stattete die Mannschaft von Manuel Rost den Rosenstädtern am Sonnabend einen Besuch ab. Zwar setzte sich der Oberligist mit 5:3 durch, trotzdem konnte auch der VfB seine positiven Erkenntnisse ziehen. Auffällig: Der 17-jährige A-Junior Damien Halle netzte doppelt für den Verbandsligisten.

Auch der SV Dessau 05 hat es noch einmal mit einem Oberligisten aufgenommen. Das Team von Dimitrios Mitsis war am Sonnabend beim FC Einheit Wernigerode zu Gast, dessen Oberligastart sich einmal mehr nach hinten verschoben hat. Zwar konnte Anatoliy Savriy zweimal für die Dessauer ausgleichen, am Ende aber mussten sie sich mit 2:4 geschlagen geben.

Wie am Donnerstag den CFC Germania hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag einen weiteren Landesligisten mit 4:2 geschlagen. Kevin Elflein, Ilya Hlynianyi, Vitaly Sumka und Tom Gründling trafen zum Auswärtserfolg beim FC Grün-Weiß Piesteritz.

In beeindruckender Torlaune hat sich der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend präsentiert. Im Testspiel gegen den TSV Großkorbetha, der in der Landesklasse 6 immerhin auf Tabellenplatz vier steht, siegte der Verbandsligist fulminant mit 14:0. Gleich sechsmal traf dabei Nikita Bondarenko für die Zorbauer.

Lange ausgeglichen, am Ende dann doch deutlich: Mit 5:0 hat der SV Eintracht Emseloh seinen Test beim Landeskassisten MSV Eisleben gewonnen. Dabei hatte es bis zur Stundenmarke noch torlos gestanden. Dann allerdings nahm die Emseloher Offensive um Doppelpacker Bogdan Bohzok an Fahrt auf.

Im vierten Test der Vorbereitung hat der FSV Barleben am Sonnabend den vierten Sieg eingefahren. Nach 0:1-Pausenrückstand drehte die Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn die Partie gegen den Landesligisten SSV 80 Gardelegen in Durchgang zwei.

Nach dem 6:1-Erfolg über den Burger BC lief die Tormaschine des SV Fortuna Magdeburg auch am Samstag heiß. Mit 7:0 siegten die Fortunen beim Tabellenfünften der Landesliga Nord, Union Schönebeck. Dabei traf einzig Fabian Karow doppelt für die Gäste.

Ein halbes Dutzend Tore und einen Heimsieg gab es für den SV Blau-Weiß Dölau im dritten Test der Vorbereitung. Mit 6:1 setzten sich die Dölauer gegen den CFC Germania aus der Landesliga Süd durch. Schon zur Pause lag die Elf um Doppelpacker Justin Kreideweiß deutlich mit 4:0 in Front.

Einen fulminanten 7:1-Erfolg fuhr der BSV Halle-Ammendorf am Sonnabend beim Ligakontrahenten SG Rot-Weiß Thalheim ein. Nach 3:0-Pausenführung schraubten die Ammendorfer das Ergebnis in der Schlussphase der Partie noch in die Höhe.

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis hat der VfB Merseburg die Vorbereitung abgeschlossen. Am Sonnabend siegte die Mannschaft von Miran Özkan mit 3:2 gegen den FC Thüringen Weida, der bei unseren südlichen Nachbarn auf Tabellenplatz drei der Verbandsliga steht.