Härtetest zum Rückrundenstart

Ungünstige Vorbereitung, klare Vorfreude
Wenn am 14. Februar der Ball wieder rollt, beginnt für den MTV Wolfenbüttel die entscheidende Phase im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen. Gegner im Nachholspiel des 9. Spieltags ist mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder ausgerechnet der aktuelle Tabellenführer.
Die Vorbereitung verlief aus Sicht von Trainer Deniz Dogan alles andere als optimal. „Es soll jetzt losgehen. Wir freuen uns darauf, auch wenn die Vorbereitung jetzt nicht so optimal war aufgrund der Wetterbedingungen“, sagt der Coach. Lediglich eine reguläre Einheit auf dem Großfeld sei möglich gewesen. „Wir haben jetzt nur einmal richtig auf dem Platz trainieren können.“
Die Vorbereitung habe nur bedingt Aufschluss gegeben. „Von daher haben wir natürlich wenig das trainieren können, was eigentlich im Spiel gefragt ist, auf dem Großfeld. Aber ich glaube, den Gegnern geht es meistens auch so.“
Verletzungsrisiko steigt
Die eingeschränkten Trainingsbedingungen haben Folgen. „Die Verletzungsanfälligkeit steigt dadurch extrem“, erklärt Dogan. Im jüngsten Testspiel habe man bereits zwei angeschlagene Spieler hinnehmen müssen. „Das ist natürlich nicht erfreulich.“
Ob die Partie überhaupt stattfinden kann, ist zudem noch offen. „Das Spiel steht schon ein bisschen auf der Kippe“, so Dogan nach Rücksprache mit der Stadt. Der MTV gehe jedoch zunächst davon aus, dass gespielt werde.
Respekt vor dem Spitzenreiter
Sportlich ist die Ausgangslage klar verteilt. Egestorf-Langreder führt die Tabelle mit 32 Punkten aus 16 Spielen an, während der MTV als Aufsteiger mit 15 Punkten auf Rang 13 steht.
„Wir wissen um die Stärken des Gegners. Nicht umsonst sind die ganz oben“, betont Dogan. Die Qualität im Kader des Spitzenreiters sei offensichtlich. Dennoch will sich der Underdog nicht in die Defensive drängen lassen: „Wir wollen uns nicht verstecken und unsere Chance nutzen, wenn wir sie haben.“
Für den MTV Wolfenbüttel beginnt mit diesem Nachholspiel die Rückrunde unter anspruchsvollen Vorzeichen. Gegen den Ligaprimus bietet sich zugleich die Möglichkeit, ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen – sofern Wetter und Platzverhältnisse mitspielen.