Härtetest zum Rückrundenstart

Ungünstige Vorbereitung, klare Vorfreude Wenn am 14. Februar der Ball wieder rollt, beginnt für den MTV Wolfenbüttel die entscheidende Phase im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen. Gegner im Nachholspiel des 9. Spieltags ist mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder ausgerechnet der aktuelle Tabellenführer. Die Vorbereitung verlief aus Sicht von Trainer Deniz Dogan alles andere als optimal. „Es soll jetzt losgehen. Wir freuen uns darauf, auch wenn die Vorbereitung jetzt nicht so optimal war aufgrund der Wetterbedingungen“, sagt der Coach. Lediglich eine reguläre Einheit auf dem Großfeld sei möglich gewesen. „Wir haben jetzt nur einmal richtig auf dem Platz trainieren können.“

Die Vorbereitung habe nur bedingt Aufschluss gegeben. „Von daher haben wir natürlich wenig das trainieren können, was eigentlich im Spiel gefragt ist, auf dem Großfeld. Aber ich glaube, den Gegnern geht es meistens auch so.“ Verletzungsrisiko steigt Die eingeschränkten Trainingsbedingungen haben Folgen. „Die Verletzungsanfälligkeit steigt dadurch extrem“, erklärt Dogan. Im jüngsten Testspiel habe man bereits zwei angeschlagene Spieler hinnehmen müssen. „Das ist natürlich nicht erfreulich.“