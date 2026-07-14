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Härtetest vor dem Trainingslager: Eintracht trifft auf den TSV Havelse
Die Löwen bestreiten am Dienstagabend in Wolfenbüttel ihren letzten Test im Braunschweiger Land
Für Eintracht Braunschweig steht am Dienstagabend der letzte Test vor dem Sommertrainingslager in Österreich auf dem Programm. Die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka trifft um 18 Uhr im Sportpark Meesche in Wolfenbüttel auf Drittligist TSV Havelse.
Bevor die Löwen am Donnerstag ins Trainingslager nach Windischgarsten aufbrechen, bietet die Begegnung die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln und die Abläufe für die kommende Zweitliga-Saison zu verfeinern.
Letzter Auftritt vor der Reise nach Österreich
Nach den klaren Erfolgen in den ersten Testspielen gegen Freie Turner Braunschweig (7:0) und den FC Schwülper (22:0) wartet mit dem TSV Havelse nun der bislang anspruchsvollste Gegner der Sommervorbereitung. Gegen den Drittligisten dürfte das Trainerteam weitere wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die kommenden Wochen gewinnen.
Tickets kurzfristig erhältlich
Kurzentschlossene können die Partie weiterhin live vor Ort verfolgen. An der Abendkasse sind noch ausreichend Eintrittskarten erhältlich. Angeboten werden ausschließlich Stehplatztickets. Der Eintritt kostet zehn Euro für Vollzahler und sieben Euro für ermäßigte Besucher.
Mit dem Duell in Wolfenbüttel schließt Eintracht Braunschweig den ersten Teil der Sommervorbereitung ab, bevor ab Donnerstag im Trainingslager in Windischgarsten die intensive Phase der Saisonvorbereitung beginnt.