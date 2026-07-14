Härtetest vor dem Trainingslager: Eintracht trifft auf den TSV Havelse

Bevor die Löwen am Donnerstag ins Trainingslager nach Windischgarsten aufbrechen, bietet die Begegnung die nächste Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln und die Abläufe für die kommende Zweitliga-Saison zu verfeinern.

Letzter Auftritt vor der Reise nach Österreich

Nach den klaren Erfolgen in den ersten Testspielen gegen Freie Turner Braunschweig (7:0) und den FC Schwülper (22:0) wartet mit dem TSV Havelse nun der bislang anspruchsvollste Gegner der Sommervorbereitung. Gegen den Drittligisten dürfte das Trainerteam weitere wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die kommenden Wochen gewinnen.