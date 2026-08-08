Härtetest vor dem Härtetest: Werder-Frauen empfangen Wolfsburg

– Foto: Timo Babic

Der Ball ist beim 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar kaum stillgestanden, da wartet auf die Werder-Frauen bereits die nächste Aufgabe: Am Sonntag, den 9. August 2026, empfangen die Grün-Weißen um 15 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit den VfL Wolfsburg zum zweiten Vorbereitungsspiel der Woche.

Nach drei Duellen mit niederländischen Gegnern – dem 0:1 gegen Enschede, dem 4:0 gegen PEC Zwolle und dem knappen Erfolg gegen Alkmaar – ist es der erste Vergleich mit einem Team aus der eigenen Liga. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei erneut auf Sommer-Neuzugang Mei Shimada liegen: Die Japanerin war zuletzt zweimal in Serie erfolgreich und erzielte sowohl beim 4:0 gegen Zwolle als auch beim Siegtreffer gegen Alkmaar das entscheidende Tor.

Weil die Gesamtspielzeit mit 120 Minuten – aufgeteilt in zwei Hälften zu je 45 sowie eine weitere zu 30 Minuten – großzügig angesetzt ist, kann Cheftrainerin Fritzy Kromp ihrem Kader breiten Raum zur Spielpraxis geben. Weiterhin nicht mit von der Partie sind Tuana Mahmoud, Caroline Siems und Lilli Purtscheller, die sich allesamt im Aufbautraining befinden, sowie Lena Petermann, die wegen einer Hüftverletzung pausiert. Aufatmen lässt dagegen der Befund bei Sarah Ernst: Die Offensivspielerin zog sich im Alkmaar-Test keine strukturelle Verletzung zu und könnte am Sonntag durchaus wieder eine Kaderoption sein. Aus der zweiten Mannschaft rücken zudem Marlena Dirks, Bianca Becker und Amelie-Sophie Töpfer in den Kader auf.

Auf ihre Mannschaft wartet damit ein anspruchsvoller Prüfstein. Wie der Verein auf seiner Homepage werder.de mitteilt, ordnete Kromp die Partie im Vorfeld so ein: Wolfsburg sei "eine spielstarke und individuell stark besetzte Mannschaft" und zugleich der letzte Test der Niedersächsinnen vor dem eigenen Saisonstart, da diese bereits in der kommenden Woche mit dem Supercup in die neue Spielzeit starten. Entsprechend forderten sie ihr Team "vor allem in unserer Defensivstruktur", so Kromp laut werder.de weiter – dort wolle man Stabilität zeigen, gleichzeitig aber auch selbst "immer mal wieder für Entlastung sorgen und in Ballbesitzmomente kommen".